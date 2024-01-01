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Сморгонь - Ислочь 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
16 Мая 2024 года в 18:50 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Сморгонь
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Ислочь, которое состоится 16 Мая 2024 года в 18:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь1 : 0Сморгонь
07.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Сморгонь0 : 4Ислочь
25.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь1 : 2Ислочь
19.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь2 : 0Сморгонь
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Сморгонь
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь0 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Сморгонь
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 ДВИслочь
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Ислочь
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 3Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ819
2
Квалификация Лиги конференций
Неман818
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест816
4 Славия-Мозырь816
5 Динамо Мн816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал811
9 Ислочь89
10 БАТЭ89
11 Сморгонь89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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