Сморгонь - Ислочь 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
16 Мая 2024 года в 18:50 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Ислочь, которое состоится 16 Мая 2024 года в 18:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|07.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 4
|25.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|19.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|01.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|8
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|8
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|8
|16
|4
|Славия-Мозырь
|8
|16
|5
|Динамо Мн
|8
|16
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|8
|11
|9
|Ислочь
|8
|9
|10
|БАТЭ
|8
|9
|11
|Сморгонь
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|8
|7
|14
|Нафтан
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16