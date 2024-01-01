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Неман - Арсенал 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
16 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Неман
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Арсенал, которое состоится 16 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Арсенал1 : 1Неман
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман2 : 1Арсенал
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман2 : 0Арсенал
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Неман
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Арсенал1 : 0
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал0 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Арсенал
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал2 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ819
2
Квалификация Лиги конференций
Неман818
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест816
4 Славия-Мозырь816
5 Динамо Мн816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал811
9 Ислочь89
10 БАТЭ89
11 Сморгонь89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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