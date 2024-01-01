Орландо Сити - Интер Майами 16 Мая прямая трансляция
16 Мая 2024 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
1-й тайм, 16'
0 : 0
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Интер Майами, которое состоится 16 Мая 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Сити
Орландо
Интер Майами
Майами
|1
|вр
|Педро Гальесе
|4
|зщ
|Давид Брекало
|15
|зщ
|Родриго Шлегель
|16
|пз
|Вильдер Картахена
|10
|пз
|Факундо Торрес
|14
|пз
|Николас Лодейро
|5
|пз
|Сесар Араухо
|77
|пз
|Иван Ангуло
|11
|пз
|Мартин Охеда
|13
|нп
|Данкан Макгуайр
|9
|нп
|Луис Мурьель
|1
|вр
|Дрейк Коллендер
|57
|зщ
|Марсело Вейгандт
|6
|зщ
|Томас Авилес
|21
|зщ
|Николас Фрейре
|33
|зщ
|Франко Негри
|24
|пз
|Юлиан Грессель
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|30
|пз
|Бенха Кремаски
|7
|пз
|Матиас Рохас
|16
|пз
|Роберт Тейлор
|9
|нп
|Луис Суарес
Запасные
|31
|вр
|Мейсон Стедждухар
|24
|зщ
|Кайл Смит
|3
|зщ
|Рафаэл Сантос
|28
|зщ
|Абди Салим
|8
|пз
|Фелипе Мартинс
|17
|пз
|Дагюр Тоурхалльссон
|27
|нп
|Джек Линн
|34
|Yutaro Tsukada
|33
|Jeorgio Kocevski
|13
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|27
|зщ
|Сергей Кривцов
|18
|зщ
|Жорди Альба
|43
|пз
|Лоусон Сандерленд
|41
|пз
|Давид Руис
|42
|пз
|Янник Брайт
|73
|нп
|Лео Афонсо
|8
|нп
|Леонардо Кампана
Главные тренеры
|Оскар Пареха
|Оскар Пареха
|Херардо Мартино
История личных встреч
|03.03.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|5 : 0
|25.09.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|03.08.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|21.05.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 3
|06.10.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|4 : 1
|10.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|28.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|05.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|26.06.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 2
|24.10.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|12.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|05.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|28.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|21.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|14.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|12.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|05.05.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|6 : 2
|28.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|21.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|14.04.2024
|США - Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|13
|27
|2
|Цинциннати
|12
|24
|3
|Реал Солт-Лейк
|12
|22
|4
|Миннесота Юнайтед
|10
|20
|5
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|20
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|20
|7
|Торонто
|12
|19
|8
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|18
|9
|Лос-Анджелес
|12
|18
|10
|Колорадо Рэпидз
|12
|18
|11
|Нью-Йорк Сити
|12
|17
|12
|Шарлотт
|12
|17
|13
|Хьюстон Динамо
|11
|17
|14
|Ди-Си Юнайтед
|12
|17
|15
|Остин
|12
|16
|16
|Сент-Луис Сити
|11
|16
|17
|Коламбус Крю
|11
|15
|18
|Филадельфия Юнион
|11
|14
|19
|Сиэтл Саундерс
|12
|13
|20
|Атланта Юнайтед
|11
|12
|21
|Орландо Сити
|11
|12
|22
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|12
|23
|Даллас
|11
|11
|24
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|11
|25
|Нэшвилл
|11
|11
|26
|Сан-Хосе Эртквейкс
|12
|10
|27
|Портленд Тимберс
|12
|10
|28
|Чикаго Файр
|12
|10
|29
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|7