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Орландо Сити - Интер Майами 16 Мая прямая трансляция

16 Мая 2024 года в 02:30 (+03:00). США - Major League Soccer, МЛС
Орландо Сити
1-й тайм, 16'
0 : 0
Интер Майами

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Орландо Сити - Интер Майами, которое состоится 16 Мая 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США - Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Орландо Сити
      Орландо
      Интер Майами
      Майами
      1ПеруврПедро Гальесе
      4СловениязщДавид Брекало
      15АргентиназщРодриго Шлегель
      16ПерупзВильдер Картахена
      10УругвайпзФакундо Торрес
      14УругвайпзНиколас Лодейро
      5УругвайпзСесар Араухо
      77КолумбияпзИван Ангуло
      11АргентинапзМартин Охеда
      13СШАнпДанкан Макгуайр
      9КолумбиянпЛуис Мурьель
      1СШАврДрейк Коллендер
      57АргентиназщМарсело Вейгандт
      6АргентиназщТомас Авилес
      21АргентиназщНиколас Фрейре
      33АргентиназщФранко Негри
      24СШАпзЮлиан Грессель
      5ИспанияпзСерхио Бускетс
      30АргентинапзБенха Кремаски
      7ПарагвайпзМатиас Рохас
      16ФинляндияпзРоберт Тейлор
      9УругвайнпЛуис Суарес
      Запасные
      31СШАврМейсон Стедждухар
      24СШАзщКайл Смит
      3БразилиязщРафаэл Сантос
      28СШАзщАбди Салим
      8БразилияпзФелипе Мартинс
      17ИсландияпзДагюр Тоурхалльссон
      27СШАнпДжек Линн
      34ЯпонияYutaro Tsukada
      33СШАJeorgio Kocevski
      13СШАврСи Джей душ Сантуш
      32СШАзщНоа Аллен
      27УкраиназщСергей Кривцов
      18ИспаниязщЖорди Альба
      43СШАпзЛоусон Сандерленд
      41ГондураспзДавид Руис
      42ИталияпзЯнник Брайт
      73БразилиянпЛео Афонсо
      8ЭквадорнпЛеонардо Кампана
      Главные тренеры
      КолумбияОскар Пареха
      КолумбияОскар Пареха
      АргентинаХерардо Мартино
      История личных встреч
      03.03.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами5 : 0Орландо Сити
      25.09.2023 США - Major League Soccer США - MLS Орландо Сити1 : 1Интер Майами
      03.08.2023 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1Орландо Сити
      21.05.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 3Орландо Сити
      06.10.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами4 : 1Орландо Сити
      10.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 0Интер Майами
      28.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити0 : 0Интер Майами
      05.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Орландо Сити1 : 1Интер Майами
      26.06.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 2Орландо Сити
      24.10.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Орландо Сити
      12.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 3Орландо Сити
      05.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Орландо Сити0 : 1
      28.04.2024 США - Major League Soccer МЛС Орландо Сити1 : 2
      21.04.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 2Орландо Сити
      14.04.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 3Орландо Сити
      12.05.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 3Интер Майами
      05.05.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами6 : 2
      28.04.2024 США - Major League Soccer МЛС 1 : 4Интер Майами
      21.04.2024 США - Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
      14.04.2024 США - Major League Soccer МЛС 2 : 3Интер Майами
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1 Интер Майами1327
      2 Цинциннати1224
      3 Реал Солт-Лейк1222
      4 Миннесота Юнайтед1020
      5 Лос-Анджелес Гэлакси1220
      6 Нью-Йорк Ред Буллз1220
      7 Торонто1219
      8 Ванкувер Уайткэпс1118
      9 Лос-Анджелес1218
      10 Колорадо Рэпидз1218
      11 Нью-Йорк Сити1217
      12 Шарлотт1217
      13 Хьюстон Динамо1117
      14 Ди-Си Юнайтед1217
      15 Остин1216
      16 Сент-Луис Сити1116
      17 Коламбус Крю1115
      18 Филадельфия Юнион1114
      19 Сиэтл Саундерс1213
      20 Атланта Юнайтед1112
      21 Орландо Сити1112
      22 Клёб де Фут Монреаль1112
      23 Даллас1111
      24 Спортинг Канзас-Сити1211
      25 Нэшвилл1111
      26 Сан-Хосе Эртквейкс1210
      27 Портленд Тимберс1210
      28 Чикаго Файр1210
      29 Нью-Инглэнд Революшн117

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