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Финляндия - Австрия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
16 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Финляндия
Австрия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Австрия, которое состоится 16 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Австрия
Главные тренеры
Финляндия Юкка Ялонен
Швейцария Роджер Бадер
История личных встреч
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия1 : 3Финляндия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Австрия0 : 3Финляндия
30.04.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Австрия2 : 4Финляндия
13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 1-й тур Финляндия8 : 4Австрия
11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 5-й тур Финляндия7 : 2Австрия
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4Финляндия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Финляндия8 : 0
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 БФинляндия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 4 БФинляндия
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 3Финляндия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 6 ОТАвстрия
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия5 : 6
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Австрия1 : 5
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия4 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия1 : 3Финляндия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария411
2
1/4 финала
Чехия49
3
1/4 финала
Канада38
4
1/4 финала
Финляндия37
5 Норвегия43
6 Дания43
7 Австрия31
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
Латвия47
4
1/4 финала
Германия46
5 США34
6 Франция34
7 Казахстан33
8
Зона вылета
Польша41

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