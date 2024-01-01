Финляндия - Австрия 16 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
16 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Австрия, которое состоится 16 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Австрия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Роджер Бадер
История личных встреч
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|0 : 3
|30.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|2 : 4
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. 1-й тур
|8 : 4
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 5-й тур
|7 : 2
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 0 Б
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 3
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 6 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 6
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 3
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
|5
|Норвегия
|4
|3
|6
|Дания
|4
|3
|7
|Австрия
|3
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 3
1/4 финала
|Латвия
|4
|7
| 4
1/4 финала
|Германия
|4
|6
|5
|США
|3
|4
|6
|Франция
|3
|4
|7
|Казахстан
|3
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1