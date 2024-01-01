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Казахстан - Швеция 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
16 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Казахстан
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Швеция, которое состоится 16 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Швеция
Главные тренеры
Казахстан Галым Баубекович Мамбеталиев
Швеция Сэм Халлам
История личных встреч
11.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 4-й тур Швеция7 : 3Казахстан
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Казахстан0 : 2
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Казахстан
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3Казахстан
03.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан4 : 5 ОТ
02.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 1
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6Швеция
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция5 : 1
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция5 : 2
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция3 : 4 Б
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 0 : 2Швеция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария411
2
1/4 финала
Чехия49
3
1/4 финала
Канада38
4
1/4 финала
Финляндия37
5 Норвегия43
6 Дания43
7 Австрия31
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
Латвия47
4
1/4 финала
Германия46
5 США34
6 Франция34
7 Казахстан33
8
Зона вылета
Польша41

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