Казахстан - Швеция 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
16 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Швеция, которое состоится 16 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Швеция
Главные тренеры
|Галым Баубекович Мамбеталиев
|Сэм Халлам
История личных встреч
|11.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 4-й тур
|7 : 3
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|03.05.2024
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|4 : 5 ОТ
|02.05.2024
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|0 : 1
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 1
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Казахстан — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 3
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
|5
|Норвегия
|4
|3
|6
|Дания
|4
|3
|7
|Австрия
|3
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 3
1/4 финала
|Латвия
|4
|7
| 4
1/4 финала
|Германия
|4
|6
|5
|США
|3
|4
|6
|Франция
|3
|4
|7
|Казахстан
|3
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1