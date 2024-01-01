Канада - Норвегия 16 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
16 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Норвегия, которое состоится 16 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Норвегия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Тобиас Юханссон
История личных встреч
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|26.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|4 : 2
|10.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|0 : 5
|15.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|5 : 0
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 7-й тур
|2 : 3
|13.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа B. 1-й тур
|3 : 1
|07.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 3-й тур
|7 : 1
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 2-й тур
|2 : 3
|14.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. 1-й тур
|12 : 1
|17.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Группа A. 1-й тур
|8 : 0
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 6 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 4
|30.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Semi Finals
|4 : 3
|29.12.2023
|Кубок Шпенглера
|1/4 финала
|6 : 3
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Норвегия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 3
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
|5
|Норвегия
|4
|3
|6
|Дания
|4
|3
|7
|Австрия
|3
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 3
1/4 финала
|Латвия
|4
|7
| 4
1/4 финала
|Германия
|4
|6
|5
|США
|3
|4
|6
|Франция
|3
|4
|7
|Казахстан
|3
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1