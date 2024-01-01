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Канада - Норвегия 16 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
16 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Канада
Норвегия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Норвегия, которое состоится 16 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Норвегия
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Швеция Тобиас Юханссон
История личных встреч
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3 БНорвегия
26.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Канада4 : 2Норвегия
10.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Норвегия0 : 5Канада
15.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада5 : 0Норвегия
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 7-й тур Норвегия2 : 3Канада
13.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа B. 1-й тур Канада3 : 1Норвегия
07.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 3-й тур Канада7 : 1Норвегия
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 2-й тур Норвегия2 : 3Канада
14.05.2010 ЧМ-2010 Группа F. 1-й тур Канада12 : 1Норвегия
17.02.2010 Олимпийские игры 2010 Группа A. 1-й тур Канада8 : 0Норвегия
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада7 : 6 ОТ
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5Канада
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4Канада
30.12.2023 Кубок Шпенглера Semi Finals 4 : 3Канада
29.12.2023 Кубок Шпенглера 1/4 финала Канада6 : 3
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2Норвегия
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия1 : 4
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Норвегия3 : 6
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 2Норвегия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 1Норвегия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Норвегия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария411
2
1/4 финала
Чехия49
3
1/4 финала
Канада38
4
1/4 финала
Финляндия37
5 Норвегия43
6 Дания43
7 Австрия31
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
Латвия47
4
1/4 финала
Германия46
5 США34
6 Франция34
7 Казахстан33
8
Зона вылета
Польша41

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