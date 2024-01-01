США - Франция 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
16 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Франция, которое состоится 16 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Франция
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Филипп Бозон
История личных встреч
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|12.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|7 : 1
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 4-й тур
|4 : 0
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. 5-й тур
|4 : 2
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 1-й тур
|7 : 2
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|16.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа G. 2-й тур
|0 : 4
|01.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа Е. 1-й тур
|6 : 2
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 2
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 3
1/4 финала
|Канада
|3
|8
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|3
|7
|5
|Норвегия
|4
|3
|6
|Дания
|4
|3
|7
|Австрия
|3
|1
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 3
1/4 финала
|Латвия
|4
|7
| 4
1/4 финала
|Германия
|4
|6
|5
|США
|3
|4
|6
|Франция
|3
|4
|7
|Казахстан
|3
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1