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США - Франция 16 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
16 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
США
Франция

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Франция, которое состоится 16 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Франция
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Франция Филипп Бозон
История личных встреч
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0Франция
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа A США7 : 1Франция
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 4-й тур США4 : 0Франция
11.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 5-й тур США4 : 2Франция
04.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 1-й тур США7 : 2Франция
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 2-й тур США3 : 2Франция
16.05.2010 ЧМ-2010 Группа G. 2-й тур Франция0 : 4США
01.05.2009 ЧМ-2009 Группа Е. 1-й тур США6 : 2Франция
13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США4 : 5 ОТ
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B США6 : 1
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 2США
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место США3 : 4 ОТ
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТ
14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4Франция
12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 2 ОТФранция
11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Франция1 : 3
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0Франция
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0Франция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария411
2
1/4 финала
Чехия49
3
1/4 финала
Канада38
4
1/4 финала
Финляндия37
5 Норвегия43
6 Дания43
7 Австрия31
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция39
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
Латвия47
4
1/4 финала
Германия46
5 США34
6 Франция34
7 Казахстан33
8
Зона вылета
Польша41

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