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Фиорентина - Наполи 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Фиорентина
Наполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
1 Италия вр Пьетро Терраччано
2 Бразилия зщ Додо
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
3 Италия зщ Кристиано Бираги
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
38 Италия пз Роландо Мандрагора
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
99 Кот-д'Ивуар нп Кристиан Куаме
20 Италия нп Андреа Белотти
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
24 Швеция пз Йенс Каюсте
21 Италия нп Маттео Политано
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
18.01.2024 Суперкубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 0Фиорентина
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Наполи1 : 3Фиорентина
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Наполи1 : 0Фиорентина
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Фиорентина0 : 0Наполи
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 3Фиорентина
13.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 5 ДВФиорентина
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина1 : 2Наполи
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Фиорентина0 : 2Наполи
17.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Наполи6 : 0Фиорентина
18.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Наполи0 : 2Фиорентина
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Фиорентина2 : 1
08.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Фиорентина
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 1Фиорентина
02.05.2024 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина3 : 2
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина5 : 1
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Наполи0 : 2
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Наполи
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Наполи2 : 2
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 0Наполи
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3563
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3553
9 Наполи3651
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3637
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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