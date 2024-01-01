Фиорентина - Наполи 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
17 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Наполи, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|20
|нп
|Андреа Белотти
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|24
|пз
|Йенс Каюсте
|21
|нп
|Маттео Политано
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|18.01.2024
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|3 : 0
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 0
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 3
|13.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 5 ДВ
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|6 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|02.05.2024
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|35
|63
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|35
|53
|9
|Наполи
|36
|51
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|36
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16