Аль-Наср - Аль-Хиляль 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
17 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хиляль, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|09.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|6 : 0
|27.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|0 : 1
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|11.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|31-й тур
|4 : 1
|06.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|30-й тур
|0 : 3
|26.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|23.04.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|31
|89
|2
|Аль-Наср
|31
|77
|3
|Аль-Ахли
|31
|58
|4
|Аль-Таавун
|31
|52
|5
|Аль-Иттихад
|32
|51
|6
|Аль-Иттифак
|31
|44
|7
|Аль-Фейха
|31
|42
|8
|Аль-Фатех
|32
|42
|9
|Аль-Шабаб
|31
|41
|10
|Дамак
|31
|39
|11
|Аль-Халидж
|32
|37
|12
|Аль-Раед
|32
|35
|13
|Аль-Вахда
|32
|35
|14
|Аль-Таи
|32
|31
|15
|Эр-Рияд
|31
|30
| 16
Зона вылета
|Абха
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|31
|28
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|31
|20