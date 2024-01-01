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Аль-Наср - Аль-Хиляль 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
17 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 32-й тур
Аль-Наср
Аль-Хиляль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Хиляль, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Луиш Каштру
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1Аль-Наср
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
09.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур 2 : 3Аль-Наср
04.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур Аль-Наср6 : 0
27.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур 0 : 1Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1Аль-Наср
11.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 31-й тур Аль-Хиляль4 : 1
06.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур 1 : 2Аль-Хиляль
03.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 30-й тур 0 : 3Аль-Хиляль
26.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Хиляль3 : 1
23.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 2-й матч Аль-Хиляль2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура саудовской Про лиги: «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль3189
2 Аль-Наср3177
3 Аль-Ахли3158
4 Аль-Таавун3152
5 Аль-Иттихад3251
6 Аль-Иттифак3144
7 Аль-Фейха3142
8 Аль-Фатех3242
9 Аль-Шабаб3141
10 Дамак3139
11 Аль-Халидж3237
12 Аль-Раед3235
13 Аль-Вахда3235
14 Аль-Таи3231
15 Эр-Рияд3130
16
Зона вылета
Абха3129
17
Зона вылета
Аль-Охдуд3128
18
Зона вылета
Аль-Хазм3120

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