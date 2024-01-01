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Фамаликан - Каза Пия 17 Мая прямая трансляция

17 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
Фамаликан
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Каза Пия, которое состоится 17 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Каза Пия
Лиссабон
31 Бразилия вр Луис Жуниор
32 Испания зщ Мартин Агиррегабирия
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
74 Португалия зщ Франсишку Моура
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
28 Франция пз Зеду Юссуф
11 Испания пз Oscar Aranda
19 Португалия пз Филипе Суареш
7 Панама пз Хосе Родригес
21 Франция нп Florian Danho
68 Бразилия вр Лукас Паэс
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
16 Ангола пз Бени Мукенди
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Португалия пз Нуну Морейра
11 Япония нп Юки Сома
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
13.01.2024 Португалия - Примейра 17-й тур Каза Пия0 : 2Фамаликан
13.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 0Каза Пия
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 0Фамаликан
10.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Фамаликан
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Фамаликан
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия0 : 1
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур 4 : 3Каза Пия
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Каза Пия3 : 1
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3379
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3369
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3368
5 Витория Гимарайнш3360
6 Морейренсе3352
7 Арока3346
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3337
10 Риу Аве3336
11 Жил Висенте3336
12 Каза Пия3335
13 Эшторил3333
14 Боавишта3331
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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