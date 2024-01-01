Фамаликан - Каза Пия 17 Мая прямая трансляция
17 Мая 2024 года в 20:45 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Бруну Виейра (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Каза Пия, которое состоится 17 Мая 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Каза Пия
Лиссабон
|31
|вр
|Луис Жуниор
|32
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|11
|пз
|Oscar Aranda
|19
|пз
|Филипе Суареш
|7
|пз
|Хосе Родригес
|21
|нп
|Florian Danho
|68
|вр
|Лукас Паэс
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|пз
|Бени Мукенди
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|пз
|Нуну Морейра
|11
|нп
|Юки Сома
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|13.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|13.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|33
|79
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|33
|69
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|68
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|60
|6
|Морейренсе
|33
|52
|7
|Арока
|33
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|33
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Жил Висенте
|33
|36
|12
|Каза Пия
|33
|35
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|33
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23