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Слуцк - Динамо-Брест 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
17 Мая 2024 года в 18:55 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Слуцк
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо-Брест, которое состоится 17 Мая 2024 года в 18:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест2 : 1Слуцк
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
17.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк2 : 0Динамо-Брест
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест0 : 0Слуцк
29.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 1Динамо-Брест
22.10.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест3 : 1Слуцк
28.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 1Динамо-Брест
20.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест3 : 2Слуцк
02.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк1 : 3Динамо-Брест
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 0Слуцк
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 2Слуцк
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Слуцк
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Динамо-Брест1 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Динамо-Брест
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Динамо-Брест
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ819
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест816
4 Славия-Мозырь816
5 Динамо Мн816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал911
9 Ислочь910
10 Сморгонь910
11 БАТЭ89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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