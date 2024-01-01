Слуцк - Динамо-Брест 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
17 Мая 2024 года в 18:55 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Динамо-Брест, которое состоится 17 Мая 2024 года в 18:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|17.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|22.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|28.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|20.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|02.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|9
|21
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|8
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|8
|16
|4
|Славия-Мозырь
|8
|16
|5
|Динамо Мн
|8
|16
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|9
|11
|9
|Ислочь
|9
|10
|10
|Сморгонь
|9
|10
|11
|БАТЭ
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|8
|7
|14
|Нафтан
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16