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БАТЭ - Славия-Мозырь 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
17 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
БАТЭ
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Славия-Мозырь, которое состоится 17 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 2БАТЭ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь0 : 3БАТЭ
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь3 : 1БАТЭ
08.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Славия-Мозырь
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
29.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ2 : 0Славия-Мозырь
08.04.2020 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Славия-Мозырь1 : 0БАТЭ
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 3БАТЭ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0БАТЭ
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0БАТЭ
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Славия-Мозырь3 : 0
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ819
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест816
4 Славия-Мозырь816
5 Динамо Мн816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал911
9 Ислочь910
10 Сморгонь910
11 БАТЭ89
12 Днепр М87
13 Слуцк87
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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