БАТЭ - Славия-Мозырь 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
17 Мая 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Славия-Мозырь, которое состоится 17 Мая 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|24.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 3
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 1
|08.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|29.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|08.04.2020
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|9
|21
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|8
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|8
|16
|4
|Славия-Мозырь
|8
|16
|5
|Динамо Мн
|8
|16
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|9
|11
|9
|Ислочь
|9
|10
|10
|Сморгонь
|9
|10
|11
|БАТЭ
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|8
|7
|14
|Нафтан
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16