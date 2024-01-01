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Великобритания - Дания 17 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
17 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Великобритания
Дания

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Дания, которое состоится 17 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Великобритания
Дания
Главные тренеры
ШотландияПитер Рассел
ШвецияМикаэль Кринц-Гат
История личных встреч
25.05.2021ЧМ-2021Группа AВеликобритания2 : 3 ОТДания
14.05.2019ЧМ-2019Группа AВеликобритания0 : 9Дания
15.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 0Великобритания
12.05.2024ЧМ-2024Группа A8 : 0Великобритания
11.05.2024ЧМ-2024Группа AВеликобритания2 : 4
23.05.2022ЧМ-2022Группа B5 : 3Великобритания
22.05.2022ЧМ-2022Группа BВеликобритания3 : 4
15.05.2024ЧМ-2024Группа A7 : 4Дания
14.05.2024ЧМ-2024Группа AДания0 : 2
12.05.2024ЧМ-2024Группа AДания1 : 5
11.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 5Дания
23.05.2023ЧМ-2023Группа A7 : 1Дания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Австрия44
6 Норвегия53
7 Дания43
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
США47
4
1/4 финала
Латвия47
5 Германия46
6 Франция44
7 Казахстан43
8
Зона вылета
Польша41

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