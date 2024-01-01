Великобритания - Дания 17 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
17 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Дания, которое состоится 17 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Великобритания
Дания
Главные тренеры
|Питер Рассел
|Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
|25.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 3 ОТ
|14.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|0 : 9
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 0
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 4
|23.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|5 : 3
|22.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 4
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 4
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Австрия
|4
|4
|6
|Норвегия
|5
|3
|7
|Дания
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 3
1/4 финала
|США
|4
|7
| 4
1/4 финала
|Латвия
|4
|7
|5
|Германия
|4
|6
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Казахстан
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1