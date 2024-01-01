Великобритания - Дания 17 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Дания, которое состоится 17 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Великобритания Дания Главные тренеры Питер Рассел Микаэль Кринц-Гат

История личных встреч 25.05.2021 ЧМ-2021 Группа A 2 : 3 ОТ 14.05.2019 ЧМ-2019 Группа A 0 : 9 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 0 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4 23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 5 : 3 22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 3 : 4 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 4 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5 23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1