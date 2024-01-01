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Германия - Казахстан 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
17 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Германия
Казахстан

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Казахстан, которое состоится 17 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Казахстан
Главные тренеры
ГерманияХарольд Крайс
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
История личных встреч
22.05.2022ЧМ-2022Группа AКазахстан4 : 5Германия
26.05.2021ЧМ-2021Группа BКазахстан3 : 2Германия
10.05.2014ЧМ-2014Группа B. 1-й турКазахстан1 : 2 БГермания
15.05.2024ЧМ-2024Группа BГермания8 : 1
13.05.2024ЧМ-2024Группа BГермания1 : 6
11.05.2024ЧМ-2024Группа B6 : 1Германия
10.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 6Германия
28.05.2023ЧМ-2023Финал5 : 2Германия
16.05.2024ЧМ-2024Группа BКазахстан1 : 3
14.05.2024ЧМ-2024Группа BКазахстан0 : 2
12.05.2024ЧМ-2024Группа B6 : 2Казахстан
11.05.2024ЧМ-2024Группа B1 : 3Казахстан
03.05.20241XBET Qazaqstan Hockey OpenQazaqstan Hockey OpenКазахстан4 : 5 ОТ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Австрия44
6 Норвегия53
7 Дания43
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
США47
4
1/4 финала
Латвия47
5 Германия46
6 Франция44
7 Казахстан43
8
Зона вылета
Польша41

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