Германия - Казахстан 17 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Казахстан, которое состоится 17 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Германия Казахстан Главные тренеры Харольд Крайс Галым Баубекович Мамбеталиев

История личных встреч 22.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 4 : 5 26.05.2021 ЧМ-2021 Группа B 3 : 2 10.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 1-й тур 1 : 2 Б 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 1 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 6 28.05.2023 ЧМ-2023 Финал 5 : 2 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 0 : 2 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3 03.05.2024 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open 4 : 5 ОТ

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Германия — Казахстан. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.