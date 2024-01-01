01:24 ()
Свернуть список

Чехия - Австрия 17 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
17 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Чехия
Австрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Австрия, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Австрия
Главные тренеры
ЧехияРадим Рулик
ШвейцарияРоджер Бадер
История личных встреч
17.05.2022ЧМ-2022Группа BЧехия1 : 2 БАвстрия
01.05.2022ЕврохоккейтурХоккейные игры CarlsonЧехия4 : 1Австрия
19.05.2019ЧМ-2019Группа BАвстрия0 : 8Чехия
14.05.2018ЧМ-2018Группа AЧехия4 : 3Австрия
08.05.2015ЧМ-2015Группа A. 5-й турЧехия4 : 0Австрия
29.04.2007ЧМ-2007Группа B. 2-й турЧехия6 : 1Австрия
15.05.2024ЧМ-2024Группа AЧехия7 : 4
13.05.2024ЧМ-2024Группа A2 : 1 БЧехия
11.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 6Чехия
10.05.2024ЧМ-2024Группа AЧехия1 : 0 Б
05.05.2024ЕврохоккейтурЧешские игрыЧехия1 : 2
16.05.2024ЧМ-2024Группа A2 : 3Австрия
14.05.2024ЧМ-2024Группа A7 : 6 ОТАвстрия
12.05.2024ЧМ-2024Группа AАвстрия5 : 6
11.05.2024ЧМ-2024Группа AАвстрия1 : 5
22.05.2023ЧМ-2023Группа AАвстрия4 : 3 Б
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Австрия44
6 Норвегия53
7 Дания43
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
США47
4
1/4 финала
Латвия47
5 Германия46
6 Франция44
7 Казахстан43
8
Зона вылета
Польша41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close