Чехия - Австрия 17 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Австрия, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Чехия Австрия Главные тренеры Радим Рулик Роджер Бадер

История личных встреч 17.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 1 : 2 Б 01.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson 4 : 1 19.05.2019 ЧМ-2019 Группа B 0 : 8 14.05.2018 ЧМ-2018 Группа A 4 : 3 08.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 5-й тур 4 : 0 29.04.2007 ЧМ-2007 Группа B. 2-й тур 6 : 1 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 4 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 Б 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 6 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 Б 05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 6 ОТ 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 6 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5 22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 3 Б