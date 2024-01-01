Польша - США 17 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Польша - США, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Польша США Главные тренеры Роберт Калабер Джон Хайнс

История личных встреч 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 0 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 1 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТ 29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 3-й тур 1 : 4 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 0 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТ 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 2 28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место 3 : 4 ОТ

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Польша — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.