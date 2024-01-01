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Польша - США 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
17 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Польша
США

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Польша - США, которое состоится 17 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
США
Главные тренеры
СловакияРоберт Калабер
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
15.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 0Польша
14.05.2024ЧМ-2024Группа BПольша2 : 4
12.05.2024ЧМ-2024Группа B5 : 1Польша
11.05.2024ЧМ-2024Группа BПольша4 : 5 ОТ
29.08.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияГруппа D. 3-й турПольша1 : 4
16.05.2024ЧМ-2024Группа BСША5 : 0
13.05.2024ЧМ-2024Группа BСША4 : 5 ОТ
11.05.2024ЧМ-2024Группа BСША6 : 1
10.05.2024ЧМ-2024Группа B5 : 2США
28.05.2023ЧМ-2023За 3-е местоСША3 : 4 ОТ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Польша — США. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Австрия44
6 Норвегия53
7 Дания43
8
Зона вылета
Великобритания30
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Словакия48
3
1/4 финала
США47
4
1/4 финала
Латвия47
5 Германия46
6 Франция44
7 Казахстан43
8
Зона вылета
Польша41

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