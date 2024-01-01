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Динамо М - Крылья Советов 18 Мая прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
18 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Динамо М
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Крылья Советов, которое состоится 18 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
ЧехияМарцел Личка
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Динамо М5 : 1Крылья Советов
19.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Динамо М1 : 1Крылья Советов
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турКрылья Советов3 : 3Динамо М
05.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турДинамо М1 : 0Крылья Советов
01.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Динамо М1 : 1Крылья Советов
23.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Крылья Советов2 : 1Динамо М
07.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турКрылья Советов0 : 2Динамо М
06.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турКрылья Советов5 : 2Динамо М
02.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турДинамо М0 : 1Крылья Советов
08.04.2021Кубок России1/4 финалаКрылья Советов2 : 0Динамо М
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турДинамо М1 : 1
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур2 : 3Динамо М
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 2Динамо М
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турДинамо М3 : 2
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турДинамо М5 : 0
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турКрылья Советов3 : 3
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур3 : 2Крылья Советов
10.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турКрылья Советов0 : 2
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур2 : 1Крылья Советов
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турКрылья Советов5 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Динамо» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2853
2 Зенит2851
3 Краснодар2850
4 Локомотив М2847
5 Спартак М2846
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2840
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Факел2829
12 Пари Нижний Новгород2829
13 Урал2829
14 Оренбург2829
15
Зона вылета
Балтика2826
16
Зона вылета
Сочи2823

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