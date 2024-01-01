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Локомотив М - Факел 18 Мая прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Локомотив М
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Факел, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияИгорь Геннадьевич Черевченко
РоссияИгорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
30.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турФакел1 : 4Локомотив М
20.05.2023МИР Российская Премьер-лига28-й турЛокомотив М1 : 0Факел
11.09.2022МИР Российская Премьер-лига9-й турФакел2 : 0Локомотив М
03.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЛокомотив М4 : 2Факел
22.07.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200118-й турФакел2 : 0Локомотив М
07.04.2001Чемпионат России Высший дивизион - 20014-й турЛокомотив М1 : 0Факел
22.07.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200018-й турФакел0 : 0Локомотив М
15.04.2000Чемпионат России Высший дивизион - 20004-й турЛокомотив М1 : 0Факел
09.08.1997Чемпионат России Высшая лига - 199722-й турЛокомотив М2 : 0Факел
12.04.1997Чемпионат России Высшая лига - 19975-й турФакел1 : 0Локомотив М
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур1 : 3Локомотив М
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур0 : 2Локомотив М
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур1 : 5Локомотив М
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турЛокомотив М1 : 0
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турЛокомотив М1 : 2
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турФакел0 : 1
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турФакел0 : 0
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 0Факел
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турФакел1 : 1
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турФакел3 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2853
2 Зенит2851
3 Краснодар2850
4 Локомотив М2847
5 Спартак М2846
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2840
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Факел2829
12 Пари Нижний Новгород2829
13 Урал2829
14 Оренбург2829
15
Зона вылета
Балтика2826
16
Зона вылета
Сочи2823

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