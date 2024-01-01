Локомотив М - Факел 18 Мая прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Факел, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|03.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|22.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|18-й тур
|2 : 0
|07.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|4-й тур
|1 : 0
|22.07.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|18-й тур
|0 : 0
|15.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|4-й тур
|1 : 0
|09.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|22-й тур
|2 : 0
|12.04.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|5-й тур
|1 : 0
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|1 : 5
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 2
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Факел». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|28
|53
|2
|Зенит
|28
|51
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Локомотив М
|28
|47
|5
|Спартак М
|28
|46
|6
|ЦСКА
|28
|42
|7
|Рубин
|28
|41
|8
|Крылья Советов
|28
|40
|9
|Ростов
|28
|40
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Факел
|28
|29
|12
|Пари Нижний Новгород
|28
|29
|13
|Урал
|28
|29
|14
|Оренбург
|28
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|28
|23