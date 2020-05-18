Сочи - Краснодар 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|3 : 0
|01.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 3
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|6 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 2
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 2
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Сочи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|28
|53
|2
|Зенит
|28
|51
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Локомотив М
|28
|47
|5
|Спартак М
|28
|46
|6
|ЦСКА
|28
|42
|7
|Рубин
|28
|41
|8
|Крылья Советов
|28
|40
|9
|Ростов
|28
|40
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Факел
|28
|29
|12
|Пари Нижний Новгород
|28
|29
|13
|Урал
|28
|29
|14
|Оренбург
|28
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|28
|23