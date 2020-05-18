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Сочи - Краснодар 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Сочи
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияМурад Олегович Мусаев
История личных встреч
26.04.2024Россия - МФЛ7-й турСочи0 : 1Краснодар
30.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турКраснодар2 : 0Сочи
15.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиКраснодар2 : 2Сочи
15.04.2023МИР Российская Премьер-лига23-й турСочи0 : 2Краснодар
03.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ1-й турКраснодар1 : 0Сочи
03.09.2022МИР Российская Премьер-лига8-й турКраснодар2 : 1Сочи
05.12.2021Россия - Премьер-Лига17-й турСочи1 : 2Краснодар
26.09.2021Россия - Премьер-Лига9-й турКраснодар3 : 0Сочи
01.05.2021Россия - Премьер-Лига28-й турКраснодар1 : 3Сочи
21.02.2021Кубок России1/8 финалаКраснодар1 : 2Сочи
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турСочи1 : 1
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турСочи6 : 1
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур2 : 2Сочи
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур3 : 2Сочи
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турСочи2 : 2
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур4 : 2Краснодар
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур1 : 0Краснодар
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турКраснодар3 : 2
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турКраснодар0 : 1
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур1 : 2Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Сочи» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2853
2 Зенит2851
3 Краснодар2850
4 Локомотив М2847
5 Спартак М2846
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2840
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Факел2829
12 Пари Нижний Новгород2829
13 Урал2829
14 Оренбург2829
15
Зона вылета
Балтика2826
16
Зона вылета
Сочи2823

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