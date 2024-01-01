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Алавес - Хетафе 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Алавес
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 18 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
31Экваториальная ГвинеяврХесус Овоно
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
23УругвайпзКарлос Бенавидес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
22ИспаниянпКарлос Висенте
15Испаниянп Кике
20АргентинанпДжулиано Симеоне
13ИспанияврДавид Сория
18ИспаниязщХосе Анхель Кармона
4УругвайзщГастон Альварес
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
24ГвинеяпзИлаш Мориба
20СербияпзНеманья Максимович
9ИспанияпзОскар Родригес
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
7ИспаниянпХайме Мата
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
28.08.2023Испания - Примера3-й турХетафе1 : 0Алавес
26.02.2022Испания - Примера26-й турХетафе2 : 2Алавес
11.12.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 1Хетафе
31.01.2021Испания - Примера21-й турХетафе0 : 0Алавес
26.09.2020Испания - Примера3-й турАлавес0 : 0Хетафе
13.07.2020Испания - Примера36-й турАлавес0 : 0Хетафе
31.08.2019Испания - Примера3-й турХетафе1 : 1Алавес
18.01.2019Испания - Примера20-й турХетафе4 : 0Алавес
27.09.2018Испания - Примера6-й турАлавес1 : 1Хетафе
07.04.2018Испания - Примера31-й турАлавес2 : 0Хетафе
14.05.2024Испания - Примера36-й тур5 : 0Алавес
10.05.2024Испания - Примера35-й турАлавес2 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Алавес
27.04.2024Испания - Примера33-й турАлавес3 : 0
21.04.2024Испания - Примера32-й турАлавес2 : 0
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3
12.05.2024Испания - Примера35-й тур1 : 0Хетафе
03.05.2024Испания - Примера34-й турХетафе0 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 3Хетафе
21.04.2024Испания - Примера32-й турХетафе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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