Алавес - Хетафе 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 18 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
|31
|вр
|Хесус Овоно
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|23
|пз
|Карлос Бенавидес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Кике
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|13
|вр
|Давид Сория
|18
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|24
|пз
|Илаш Мориба
|20
|пз
|Неманья Максимович
|9
|пз
|Оскар Родригес
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Хайме Мата
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|18.01.2019
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 0
|27.09.2018
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|5 : 0
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17