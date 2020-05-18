Лечче - Аталанта 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Аталанта, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Аталанта
Бергамо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|10
|нп
|Реми Уден
|9
|нп
|Никола Крстович
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|8
|пз
|Марио Пашалич
|25
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Лука Готти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 2
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 1
|01.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 7
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|12.02.2012
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|21.09.2011
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|22.03.2009
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|02.11.2008
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии A: «Лечче» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|35
|63
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|35
|53
|9
|Наполи
|36
|51
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|36
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16