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Лечче - Аталанта 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лечче
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Аталанта, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Аталанта
Бергамо
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
5ХорватиязщМарин Понграчич
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
29ФранцияпзАлексис Блен
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
7ШвециянпПонтус Альмквист
10ФранциянпРеми Уден
9ЧерногориянпНикола Крстович
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
2ИталиязщРафаэл Толой
33НидерландызщХанс Хатебур
20НидерландызщМитчел Баккер
8ХорватияпзМарио Пашалич
25ФранцияпзМишель Ндари Адопо
59РоссияпзАлексей Миранчук
11НигериянпАдемола Лукман
90ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияЛука Готти
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
30.12.2023Италия - Серия А18-й турАталанта1 : 0Лечче
19.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турАталанта1 : 2Лечче
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турЛечче2 : 1Аталанта
01.03.2020Италия - Серия А26-й турЛечче2 : 7Аталанта
06.10.2019Италия - Серия А7-й турАталанта3 : 1Лечче
12.02.2012Италия - Серия А23-й турАталанта0 : 0Лечче
21.09.2011Италия - Серия А4-й турЛечче1 : 2Аталанта
22.03.2009Италия - Серия А29-й турЛечче2 : 2Аталанта
02.11.2008Италия - Серия А10-й турАталанта0 : 0Лечче
13.05.2024Италия - Серия А36-й турЛечче0 : 2
05.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 1Лечче
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛечче1 : 1
21.04.2024Италия - Серия А33-й тур0 : 3Лечче
13.04.2024Италия - Серия А32-й турЛечче1 : 0
15.05.2024Кубок ИталииФиналАталанта0 : 1
12.05.2024Италия - Серия А36-й турАталанта2 : 1
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матчАталанта3 : 0
06.05.2024Италия - Серия А35-й тур1 : 2Аталанта
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матч1 : 1Аталанта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии A: «Лечче» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3563
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3553
9 Наполи3651
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3637
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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