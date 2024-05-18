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Торино - Милан 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
18 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Торино
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
32СербияврВаня Милинкович-Савич
27КосовозщМергим Войвода
6ИталиязщМаттео Ловато
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19ИталиязщРауль Белланова
20АвстриязщВалентино Лацаро
61ФранцияпзАдриен Тамез
8СербияпзИван Илич
28ИталияпзСамуэле Риччи
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
11ИталиянпПьетро Пеллегри
57ИталияврМарко Спортьелло
20ФранциязщПьер Калюлю
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
80СШАпзЮнус Муса
7ФранцияпзЯсин Адли
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
15СербиянпЛука Йович
17ШвейцариянпНоа Окафор
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1Торино
10.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турМилан1 : 0Торино
11.01.2023Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 1 ДВТорино
30.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турТорино2 : 1Милан
10.04.2022Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0Милан
26.10.2021Италия - Серия А10-й турМилан1 : 0Торино
12.05.2021Италия - Серия А36-й турТорино0 : 7Милан
12.01.2021Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021Италия - Серия А17-й турМилан2 : 0Торино
17.02.2020Италия - Серия А24-й турМилан1 : 0Торино
12.05.2024Италия - Серия А36-й тур1 : 2Торино
03.05.2024Италия - Серия А35-й турТорино0 : 0
28.04.2024Италия - Серия А34-й тур2 : 0Торино
21.04.2024Италия - Серия А33-й турТорино0 : 0
13.04.2024Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0
11.05.2024Италия - Серия А36-й турМилан5 : 1
05.05.2024Италия - Серия А35-й турМилан3 : 3
27.04.2024Италия - Серия А34-й тур0 : 0Милан
22.04.2024Италия - Серия А33-й турМилан1 : 2
18.04.2024Лига Европы1/4 финала. 2-й матч2 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3692
2
Лига чемпионов
Милан3674
3
Лига чемпионов
Болонья3667
4
Лига чемпионов
Ювентус3667
5
Лига чемпионов
Аталанта3563
6
Лига Европы
Рома3660
7
Лига Европы
Лацио3659
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3553
9 Наполи3651
10 Торино3650
11 Дженоа3646
12 Монца3645
13 Лечче3637
14 Верона3634
15 Удинезе3633
16 Кальяри3633
17 Фрозиноне3632
18
Зона вылета
Эмполи3632
19
Зона вылета
Сассуоло3629
20
Зона вылета
Салернитана3616

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