Торино - Милан 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
18 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 37-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|6
|зщ
|Маттео Ловато
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|8
|пз
|Иван Илич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|11
|нп
|Пьетро Пеллегри
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|15
|нп
|Лука Йович
|17
|нп
|Ноа Окафор
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|10.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|11.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|17.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|36
|92
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|36
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|36
|67
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|36
|67
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|35
|63
| 6
Лига Европы
|Рома
|36
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|36
|59
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|35
|53
|9
|Наполи
|36
|51
|10
|Торино
|36
|50
|11
|Дженоа
|36
|46
|12
|Монца
|36
|45
|13
|Лечче
|36
|37
|14
|Верона
|36
|34
|15
|Удинезе
|36
|33
|16
|Кальяри
|36
|33
|17
|Фрозиноне
|36
|32
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|36
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|36
|16