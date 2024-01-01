Хайденхайм - Кёльн 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Кёльн, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|16
|пз
|Кевин Сесса
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Марвин Швебе
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|6
|пз
|Эрик Мартель
|22
|пз
|Якоб Кристенсен
|29
|нп
|Ян Тильман
|40
|нп
|Фарид Алиду
|13
|нп
|Марк Ут
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|27.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17