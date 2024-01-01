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Хайденхайм - Кёльн 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Хайденхайм
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Кёльн, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кёльн
Кёльн
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
33СШАпзЛеннард Мэлони
16ГерманияпзКевин Сесса
8ГерманиянпЭрен Динкчи
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
1ГерманияврМарвин Швебе
4ГерманиязщТимо Хюберс
3ГерманиязщДоминик Хайнц
24ГерманиязщЮлиан Хабот
6ГерманияпзЭрик Мартель
22ДанияпзЯкоб Кристенсен
29ГерманиянпЯн Тильман
40ГерманиянпФарид Алиду
13ГерманиянпМарк Ут
11АвстриянпФлориан Кайнц
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 1Хайденхайм
07.04.2019Германия - Вторая Бундеслига28-й турХайденхайм0 : 2Кёльн
27.10.2018Германия - Вторая Бундеслига11-й турКёльн1 : 1Хайденхайм
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Хайденхайм
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХайденхайм1 : 1
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 1Хайденхайм
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХайденхайм1 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур1 : 1Хайденхайм
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турКёльн3 : 2
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турКёльн0 : 0
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур1 : 1Кёльн
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турКёльн0 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур2 : 0Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

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