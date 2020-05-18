Байер - Аугсбург 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Аугсбург, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|19
|пз
|Нейтан Телла
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|нп
|Йонас Хофман
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
|40
|вр
|Томаш Коубек
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|18
|пз
|Тим Брайтаупт
|17
|пз
|Кристиян Якич
|30
|пз
|Никлас Дорш
|10
|пз
|Арне Майер
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Энрико Масен
История личных встреч
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 1
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|26.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|26.04.2019
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Аугсбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17