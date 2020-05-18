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Байер - Аугсбург 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Байер
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Аугсбург, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Аугсбург
Аугсбург
1ФинляндияврЛукаш Градецки
2ХорватиязщЙосип Станишич
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
19НигерияпзНейтан Телла
8ГерманияпзРоберт Андрих
34ШвейцарияпзГранит Джака
7ГерманиянпЙонас Хофман
21МарокконпАмин Адли
14ЧехиянпПатрик Шик
40ЧехияврТомаш Коубек
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
27БельгияпзАрне Энгелс
18ГерманияпзТим Брайтаупт
17ХорватияпзКристиян Якич
30ГерманияпзНиклас Дорш
10ГерманияпзАрне Майер
21ГерманиянпФиллип Тиц
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турАугсбург0 : 1Байер
03.02.2023Германия - Бундеслига19-й турАугсбург1 : 0Байер
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 2Аугсбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 1Аугсбург
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турАугсбург1 : 4Байер
21.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАугсбург1 : 1Байер
26.10.2020Германия - Бундеслига5-й турБайер3 : 1Аугсбург
23.02.2020Германия - Бундеслига23-й турБайер2 : 0Аугсбург
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турАугсбург0 : 3Байер
26.04.2019Германия - Бундеслига31-й турАугсбург1 : 4Байер
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 5Байер
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матчБайер2 : 2
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 5Байер
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матч0 : 2Байер
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБайер2 : 2
10.05.2024Германия - Бундеслига33-й турАугсбург0 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур5 : 1Аугсбург
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турАугсбург0 : 3
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур3 : 1Аугсбург
12.04.2024Германия - Бундеслига29-й турАугсбург2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Байер» — «Аугсбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

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