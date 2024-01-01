21:59 ()
Онлайн трансляции
Пятница 17 мая
Суббота 18 мая
Свернуть список

Вольфсбург - Майнц 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Вольфсбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
3БельгиязщСебастиан Борнау
25ГерманиязщМоритц Йенц
21ДаниязщЙоаким Мехле
20ГерманиязщРидле Баку
19ХорватияпзЛовро Майер
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
40СШАпзКевин Паредес
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
31ГерманияпзДоминик Кор
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турМайнц1 : 1Вольфсбург
30.04.2023Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург3 : 0Майнц
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турМайнц0 : 3Вольфсбург
22.04.2022Германия - Бундеслига31-й турВольфсбург5 : 0Майнц
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турМайнц3 : 0Вольфсбург
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021Германия - Бундеслига17-й турМайнц0 : 2Вольфсбург
23.02.2020Германия - Бундеслига23-й турВольфсбург4 : 0Майнц
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турМайнц0 : 1Вольфсбург
16.02.2019Германия - Бундеслига22-й турВольфсбург3 : 0Майнц
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур2 : 0Вольфсбург
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург3 : 0
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур1 : 2Вольфсбург
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВольфсбург1 : 0
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур3 : 0Вольфсбург
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турМайнц3 : 0
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1Майнц
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турМайнц1 : 1
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 1Майнц
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турМайнц4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close