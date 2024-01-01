Вольфсбург - Майнц 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|19
|пз
|Ловро Майер
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|40
|пз
|Кевин Паредес
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|31
|пз
|Доминик Кор
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Бо Свенссон
История личных встреч
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|22.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|5 : 0
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17