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Унион - Фрайбург 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Унион
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
26ФранциязщЖером Руссийон
6ГерманиязщРобин Госенс
19ГерманияпзЯник Хаберер
13ВенгрияпзАндраш Шефер
7СШАпзБренден Ааронсон
10ГерманиянпКевин Фолланд
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
33ФранциязщЖорди Макенго
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
14ГерманияпзЯнник Кайтель
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
42ЯпониянпРицу Доан
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
38АвстриянпМихаэль Грегорич
32ИталиянпВинченцо Грифо
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турФрайбург0 : 0Унион
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турУнион4 : 2Фрайбург
13.11.2022Германия - Бундеслига15-й турФрайбург4 : 1Унион
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 4Унион
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турУнион0 : 0Фрайбург
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турФрайбург0 : 1Унион
24.10.2020Германия - Бундеслига5-й турУнион1 : 1Фрайбург
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турФрайбург3 : 1Унион
29.10.2019Кубок Германии2-й раундФрайбург1 : 3Унион
19.10.2019Германия - Бундеслига8-й турУнион2 : 0Фрайбург
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур3 : 2Унион
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турУнион3 : 4
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 0Унион
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турУнион1 : 5
12.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур2 : 0Унион
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турФрайбург1 : 1
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур0 : 0Фрайбург
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур0 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

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