Унион - Фрайбург 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Фрайбург, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|6
|зщ
|Робин Госенс
|19
|пз
|Яник Хаберер
|13
|пз
|Андраш Шефер
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|42
|нп
|Рицу Доан
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|32
|нп
|Винченцо Грифо
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|13.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17