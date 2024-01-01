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Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
27ГерманияпзМарио Гётце
15ТуниспзЭллиес Скири
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
7ЕгипетнпОмар Мармуш
8АлжирнпФарес Шаиби
11ФранциянпУго Экитике
1ВенгрияврПетер Гулачи
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
7ИспанияпзДани Ольмо
8МалипзАмаду Айдара
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турРБ Лейпциг0 : 1Айнтрахт Ф
03.06.2023Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг2 : 0Айнтрахт Ф
25.02.2023Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0Айнтрахт Ф
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
14.03.2021Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг1 : 1Айнтрахт Ф
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турАйнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
04.02.2020Кубок Германии1/8 финалаАйнтрахт Ф3 : 1РБ Лейпциг
25.01.2020Германия - Бундеслига19-й турАйнтрахт Ф2 : 0РБ Лейпциг
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф3 : 1
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур3 : 0Айнтрахт Ф
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг1 : 1
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг4 : 1
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 2РБ Лейпциг
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3387
2
Лига чемпионов
Бавария3372
3
Лига чемпионов
Штутгарт3370
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3364
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3360
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3346
7
Плей-офф Лиги конференций
Хоффенхайм3343
8 Фрайбург3342
9 Хайденхайм3339
10 Аугсбург3339
11 Вердер3339
12 Вольфсбург3337
13 Боруссия М3334
14 Бохум3333
15 Майнц3332
16 Унион3330
17
Зона вылета
Кёльн3327
18
Зона вылета
Дармштадт 983317

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