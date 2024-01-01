Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
18 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - РБ Лейпциг, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|7
|нп
|Омар Мармуш
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Петер Гулачи
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Марко Розе
История личных встреч
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2020
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|33
|87
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|72
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|33
|70
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|64
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|33
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Хоффенхайм
|33
|43
|8
|Фрайбург
|33
|42
|9
|Хайденхайм
|33
|39
|10
|Аугсбург
|33
|39
|11
|Вердер
|33
|39
|12
|Вольфсбург
|33
|37
|13
|Боруссия М
|33
|34
|14
|Бохум
|33
|33
|15
|Майнц
|33
|32
|16
|Унион
|33
|30
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|33
|27
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|33
|17