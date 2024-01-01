Черноморец - Енисей 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Енисей, которое состоится 18 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|20.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|43-й тур
|2 : 1
|27.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|1 : 1
|17.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|10.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 2-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|32
|60
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|32
|58
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|32
|56
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|32
|52
|5
|Родина
|32
|52
|6
|Шинник
|32
|47
|7
|Тюмень
|32
|45
|8
|Енисей
|32
|45
|9
|Алания
|32
|43
|10
|Торпедо М
|32
|43
|11
|Нефтехимик
|32
|42
|12
|КАМАЗ
|32
|41
|13
|СКА-Хабаровск
|32
|41
|14
|Черноморец
|32
|35
|15
|Сокол
|32
|32
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|32
|31
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кубань
|32
|23