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Черноморец - Енисей 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Черноморец
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Енисей, которое состоится 18 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Енисей3 : 1Черноморец
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Черноморец0 : 1Енисей
20.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 43-й тур Енисей2 : 1Черноморец
27.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Черноморец1 : 1Енисей
17.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей0 : 1Черноморец
10.11.2010 Кубок ПФЛ - 2010 Кубок ПФЛ. 2-й тур Енисей1 : 3Черноморец
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 1Черноморец
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 0Черноморец
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Черноморец1 : 2
29.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Черноморец0 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 1 : 1Черноморец
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 0
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 1Енисей
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 0Енисей
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей1 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 0 : 2Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3252
6 Шинник3247
7 Тюмень3245
8 Енисей3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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