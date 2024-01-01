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Динамо Мх - Родина 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур
Динамо Мх
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Родина, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
23.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 0Динамо Мх
15.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Родина2 : 0Динамо Мх
25.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Динамо Мх0 : 0Родина
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 3 : 1Динамо Мх
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Динамо Мх1 : 0
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Динамо Мх3 : 0
29.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур 0 : 0Динамо Мх
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Динамо Мх0 : 0
12.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 3Родина
08.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 2Родина
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Родина1 : 1
30.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Родина1 : 1
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 2 : 1Родина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Первой лиги: «Динамо» (Махачкала) — «Родина». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3260
2
Повышение
Динамо Мх3258
3
Плей-офф за повышение
Акрон3256
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3252
5 Родина3252
6 Шинник3247
7 Тюмень3245
8 Енисей3245
9 Алания3243
10 Торпедо М3243
11 Нефтехимик3242
12 КАМАЗ3241
13 СКА-Хабаровск3241
14 Черноморец3235
15 Сокол3232
16
Зона вылета
Ленинградец3231
17
Зона вылета
Волгарь3231
18
Зона вылета
Кубань3223

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