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Боавишта - Визела 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Боавишта
Визела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Визела, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Визела
Визела
99ПортугалияврЖоау Гонсалвиш
35ПортугалиязщGoncalo Miguel
5НигериязщЧидози Авазим
23ФранциязщВенсан Сассо
10ПортугалияпзМигел Рейзинью
18ЧерногорияпзИлия Вукотич
16ПортугалияпзЖоэл да Силва
24КолумбияпзСебастьян Перес
11ПортугалиянпЛуиш Сантуш
8ПортугалиянпБруну Луренсу
7ПортугалиянпСалвадор Агра
1ШвейцарияврФранческо Руберто
82ПортугалиязщТомаш Силва
4ПортугалиязщЖота Гонсалвеш
19УкраиназщОрест Лебеденко
25ПортугалиязщЖоау Эшковал
90ПортугалияпзDiogo Nascimento
34ИспанияпзПедро Ортис
75ДР КонгопзДжейсон Эйнга-Локило
20Португалияпз Саму
17ВенесуэланпМатиас Лакава
29ИспаниянпАльберто Соро
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Симау
История личных встреч
14.01.2024Португалия - Примейра17-й турВизела1 : 4Боавишта
17.04.2023Португалия - Примейра28-й турВизела1 : 1Боавишта
30.10.2022Португалия - Примейра11-й турБоавишта2 : 2Визела
06.02.2022Португалия - Примейра21-й турБоавишта2 : 2Визела
28.08.2021Португалия - Примейра4-й турВизела1 : 1Боавишта
22.11.2020Кубок Португалии3-й раундВизела0 : 1 ДВБоавишта
12.05.2024Португалия - Примейра33-й тур2 : 1Боавишта
04.05.2024Португалия - Примейра32-й турБоавишта1 : 1
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур1 : 0Боавишта
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турБоавишта1 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур2 : 1Боавишта
11.05.2024Португалия - Примейра33-й турВизела4 : 0
03.05.2024Португалия - Примейра32-й тур1 : 0Визела
27.04.2024Португалия - Примейра31-й турВизела1 : 1
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 1Визела
15.04.2024Португалия - Примейра29-й турВизела0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3379
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3369
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3368
5 Витория Гимарайнш3360
6 Морейренсе3352
7 Арока3346
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3337
10 Риу Аве3336
11 Жил Висенте3336
12 Каза Пия3335
13 Эшторил3333
14 Боавишта3331
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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