Боавишта - Визела 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Визела, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Визела
Визела
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|35
|зщ
|Goncalo Miguel
|5
|зщ
|Чидози Авазим
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|18
|пз
|Илия Вукотич
|16
|пз
|Жоэл да Силва
|24
|пз
|Себастьян Перес
|11
|нп
|Луиш Сантуш
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|7
|нп
|Салвадор Агра
|1
|вр
|Франческо Руберто
|82
|зщ
|Томаш Силва
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|19
|зщ
|Орест Лебеденко
|25
|зщ
|Жоау Эшковал
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|34
|пз
|Педро Ортис
|75
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
|20
|пз
|Саму
|17
|нп
|Матиас Лакава
|29
|нп
|Альберто Соро
Главные тренеры
|Жорже Симау
История личных встреч
|14.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 4
|17.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 1 ДВ
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|03.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|33
|79
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|33
|69
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|68
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|60
|6
|Морейренсе
|33
|52
|7
|Арока
|33
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|33
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Жил Висенте
|33
|36
|12
|Каза Пия
|33
|35
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|33
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23