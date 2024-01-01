Фаренсе - Портимоненсе 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Портимоненсе, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Портимоненсе
Портиман
|22
|вр
|Miguel Carvalho
|28
|зщ
|Pastor
|37
|зщ
|Гонсалу Силва
|3
|зщ
|Igor Rossi
|12
|пз
|Талис Перейра
|8
|пз
|Рафаэл Барбоза
|14
|пз
|Фабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
|27
|пз
|Матеус
|62
|нп
|Mohamed Belloumi
|9
|нп
|Bruno Duarte
|77
|нп
|Марко Матьяш
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|8
|пз
|Таити Фукуи
|11
|пз
|Карлинос
|25
|пз
|Нонока
|28
|нп
|Luan Campos
|10
|нп
|Hildeberto Pereira
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|12.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|27.04.2021
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|05.01.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|27.02.2016
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|1 : 0
|30.09.2015
|Португалия - Сегунда
|9-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|33
|79
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|33
|69
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|68
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|60
|6
|Морейренсе
|33
|52
|7
|Арока
|33
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|33
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Жил Висенте
|33
|36
|12
|Каза Пия
|33
|35
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|33
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23