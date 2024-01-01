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Фаренсе - Портимоненсе 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Фаренсе
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Портимоненсе, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Портимоненсе
Портиман
22ПортугалияврMiguel Carvalho
28Бразилиязщ Pastor
37ПортугалиязщГонсалу Силва
3БразилиязщIgor Rossi
12БразилияпзТалис Перейра
8ПортугалияпзРафаэл Барбоза
14БразилияпзФабрисиу Исидору Фонсека де Жесус
27Бразилияпз Матеус
62АлжирнпMohamed Belloumi
9БразилиянпBruno Duarte
77ПортугалиянпМарко Матьяш
32ЯпонияврКосукэ Накамура
27Португалиязщ Guga
44БразилиязщPedro Henrique
22ПортугалиязщФилипе Релвас
18ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
77ПортугалиязщHelio Varela
8ЯпонияпзТаити Фукуи
11Бразилияпз Карлинос
25Бразилияпз Нонока
28БразилиянпLuan Campos
10ПортугалиянпHildeberto Pereira
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
12.01.2024Португалия - Примейра17-й турПортимоненсе1 : 0Фаренсе
27.04.2021Португалия - Примейра29-й турФаренсе1 : 1Портимоненсе
05.01.2021Португалия - Примейра12-й турПортимоненсе2 : 0Фаренсе
27.02.2016Португалия - Сегунда32-й турПортимоненсе1 : 0Фаренсе
30.09.2015Португалия - Сегунда9-й турФаренсе1 : 2Портимоненсе
12.05.2024Португалия - Примейра33-й тур2 : 0Фаренсе
05.05.2024Португалия - Примейра32-й турФаренсе3 : 2
29.04.2024Португалия - Примейра31-й тур0 : 3Фаренсе
22.04.2024Португалия - Примейра30-й турФаренсе1 : 3
13.04.2024Португалия - Примейра29-й тур1 : 1Фаренсе
11.05.2024Португалия - Примейра33-й турПортимоненсе2 : 2
04.05.2024Португалия - Примейра32-й тур3 : 0Портимоненсе
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турПортимоненсе0 : 2
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 2Портимоненсе
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турПортимоненсе2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3379
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3369
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3368
5 Витория Гимарайнш3360
6 Морейренсе3352
7 Арока3346
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3337
10 Риу Аве3336
11 Жил Висенте3336
12 Каза Пия3335
13 Эшторил3333
14 Боавишта3331
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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