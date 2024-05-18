Брага - Порту 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
18 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 18 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|16
|пз
|Родриго Саласар
|22
|пз
|Пицци
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
|99
|вр
|Диогу Кошта
|97
|зщ
|Зе Педру
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|14.01.2024
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|19.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 3
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 3
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|33
|87
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|33
|79
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|33
|69
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|33
|68
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|60
|6
|Морейренсе
|33
|52
|7
|Арока
|33
|46
|8
|Фамаликан
|33
|42
|9
|Фаренсе
|33
|37
|10
|Риу Аве
|33
|36
|11
|Жил Висенте
|33
|36
|12
|Каза Пия
|33
|35
|13
|Эшторил
|33
|33
|14
|Боавишта
|33
|31
|15
|Эштрела
|33
|30
|16
|Портимоненсе
|33
|29
| 17
Зона вылета
|Визела
|33
|25
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|33
|23