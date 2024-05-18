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Брага - Порту 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
18 Мая 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия);
Брага
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 18 Мая 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
6ПортугалиязщЖозе Фонте
4МализщСику Ньякате
26КолумбиязщКристиан Борха
28ПортугалияпзЖоау Моутинью
16УругвайпзРодриго Саласар
22Португалияпз Пицци
21ПортугалияпзРикарду Орта
7Португалияпз Брума
9ИспаниянпАбель Руис
99ПортугалияврДиогу Кошта
97Португалиязщ Зе Педру
31Бразилиязщ Отавио
18Бразилиязщ Венделл
11Бразилиязщ Пепе
52ПортугалиязщМартим Фернандеш
22АргентинапзАлан Варела
16ИспанияпзНико Гонсалес
13БразилияпзВендерсон Галено
10ПортугалиянпШику Консейсау
30Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
14.01.2024Португалия - Примейра17-й турПорту2 : 0Брага
04.06.2023Кубок ПортугалииФиналБрага0 : 2Порту
19.03.2023Португалия - Примейра25-й турБрага0 : 0Порту
30.09.2022Португалия - Примейра8-й турПорту4 : 1Брага
25.04.2022Португалия - Примейра31-й турБрага1 : 0Порту
12.12.2021Португалия - Примейра14-й турПорту1 : 0Брага
03.03.2021Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту2 : 3Брага
10.02.2021Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчБрага1 : 1Порту
07.02.2021Португалия - Примейра18-й турБрага2 : 2Порту
19.09.2020Португалия - Примейра1-й турПорту3 : 1Брага
11.05.2024Португалия - Примейра33-й тур2 : 3Брага
05.05.2024Португалия - Примейра32-й турБрага4 : 3
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур3 : 1Брага
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турБрага2 : 1
13.04.2024Португалия - Примейра29-й тур0 : 1Брага
12.05.2024Португалия - Примейра33-й турПорту2 : 1
04.05.2024Португалия - Примейра32-й тур0 : 3Порту
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турПорту2 : 2
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 2Порту
17.04.2024Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3387
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3379
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3369
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3368
5 Витория Гимарайнш3360
6 Морейренсе3352
7 Арока3346
8 Фамаликан3342
9 Фаренсе3337
10 Риу Аве3336
11 Жил Висенте3336
12 Каза Пия3335
13 Эшторил3333
14 Боавишта3331
15 Эштрела3330
16 Портимоненсе3329
17
Зона вылета
Визела3325
18
Зона вылета
Шавиш3323

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