Нафтан - Днепр М 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
18 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Днепр М, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|09.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|24.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|15-й тур
|3 : 0
|06.05.2021
|Беларусь - Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|18.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|22.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 0
|15.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|05.04.2014
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 2
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|9
|21
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|9
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|8
|19
|4
|Динамо Мн
|8
|16
|5
|Славия-Мозырь
|8
|16
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|9
|11
|9
|Ислочь
|9
|10
|10
|Сморгонь
|9
|10
|11
|БАТЭ
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|9
|7
|14
|Нафтан
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16