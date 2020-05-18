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Нафтан - Днепр М 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
18 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Нафтан
Днепр М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Днепр М, которое состоится 18 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
09.10.2021 Беларусь - Первая лига 26-й тур Нафтан1 : 1Днепр М
24.07.2021 Беларусь - Первая лига 15-й тур Днепр М3 : 0Нафтан
06.05.2021 Беларусь - Первая лига 4-й тур Нафтан0 : 2Днепр М
18.08.2017 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Нафтан0 : 1Днепр М
22.04.2017 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М4 : 0Нафтан
15.06.2014 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Днепр М0 : 2Нафтан
05.04.2014 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0Днепр М
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 1Нафтан
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 2
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Нафтан
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Нафтан
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Нафтан1 : 1
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М1 : 1
01.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 0Днепр М
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Днепр М0 : 2
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Днепр М
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ819
4 Динамо Мн816
5 Славия-Мозырь816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал911
9 Ислочь910
10 Сморгонь910
11 БАТЭ89
12 Днепр М87
13 Слуцк97
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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