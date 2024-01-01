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Минск - Витебск 18 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
18 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Минск
Витебск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Витебск, которое состоится 18 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Витебск
Витебск
История личных встреч
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск2 : 0Витебск
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск1 : 1Минск
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Витебск3 : 1Минск
08.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Минск3 : 3Витебск
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск2 : 2Витебск
21.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Витебск1 : 0Минск
21.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск1 : 1Минск
29.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 0Витебск
15.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Минск1 : 3Витебск
05.05.2018 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0Минск
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Минск
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск1 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Минск
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 3 : 0Минск
10.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 1
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Витебск
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 1Витебск
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Витебск2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ819
4 Динамо Мн816
5 Славия-Мозырь816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал911
9 Ислочь910
10 Сморгонь910
11 БАТЭ89
12 Днепр М87
13 Слуцк97
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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