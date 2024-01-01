Гомель - Торпедо-БелАЗ 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
18 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|18.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 3
|22.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|12.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|11.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|9
|21
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|9
|19
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|8
|19
|4
|Динамо Мн
|8
|16
|5
|Славия-Мозырь
|8
|16
|6
|Гомель
|8
|12
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Арсенал
|9
|11
|9
|Ислочь
|9
|10
|10
|Сморгонь
|9
|10
|11
|БАТЭ
|8
|9
|12
|Днепр М
|8
|7
|13
|Слуцк
|9
|7
|14
|Нафтан
|8
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|8
|3
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|8
|-16