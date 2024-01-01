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Гомель - Торпедо-БелАЗ 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
18 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Гомель
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3Торпедо-БелАЗ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Гомель
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
28.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Гомель
18.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель2 : 3Торпедо-БелАЗ
22.09.2018 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Гомель
12.05.2018 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Гомель
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Гомель
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 2Гомель
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель0 : 1
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВ
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 2Торпедо-БелАЗ
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман921
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест919
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ819
4 Динамо Мн816
5 Славия-Мозырь816
6 Гомель812
7 Витебск811
8 Арсенал911
9 Ислочь910
10 Сморгонь910
11 БАТЭ89
12 Днепр М87
13 Слуцк97
14 Нафтан85
15
Зона вылета
Минск83
16
Зона вылета
Шахтёр С8-16

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