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Самгурали - Самтредиа 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
Самгурали
Самтредиа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Самтредиа, которое состоится 18 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Самтредиа2 : 0Самгурали
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Самтредиа2 : 3Самгурали
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Самтредиа
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Самтредиа0 : 2Самгурали
22.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 1Самтредиа
07.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Самтредиа1 : 2Самгурали
16.09.2021 Грузия - Высшая лига 24-й тур Самгурали4 : 0Самтредиа
25.05.2021 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самтредиа2 : 3Самгурали
02.04.2021 Грузия - Высшая лига 6-й тур Самгурали0 : 1Самтредиа
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самгурали2 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 3 : 3Самгурали
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самгурали0 : 1
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 1 : 1Самгурали
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 1
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур Самтредиа0 : 0
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур 2 : 1Самтредиа
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самтредиа0 : 3
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Самтредиа
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1427
4 Торпедо Кт1423
5 Динамо Тб1418
6 Колхети-19131415
7 Самгурали1413
8
Стыковая зона
Телави1413
9
Стыковая зона
Гагра1413
10
Зона вылета
Самтредиа148

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