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Дила - Динамо Тб 18 Мая прямая трансляция

18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
Дила
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Динамо Тб, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Тб2 : 2Дила
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1Дила
29.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 3Динамо Тб
25.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Динамо Тб1 : 2Дила
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Дила1 : 2Динамо Тб
22.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 3Динамо Тб
20.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб3 : 0Дила
12.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила0 : 1Динамо Тб
06.04.2022 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Тб2 : 1Дила
06.11.2021 Грузия - Высшая лига 33-й тур Дила1 : 0Динамо Тб
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 1 : 4Дила
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Дила1 : 1
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Дила
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Дила
14.05.2024 Грузия - Высшая лига 14-й тур 0 : 0Динамо Тб
10.05.2024 Грузия - Высшая лига 13-й тур Динамо Тб1 : 0
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Динамо Тб
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 3 : 1Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1431
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1429
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1427
4 Торпедо Кт1423
5 Динамо Тб1418
6 Колхети-19131415
7 Самгурали1413
8
Стыковая зона
Телави1413
9
Стыковая зона
Гагра1413
10
Зона вылета
Самтредиа148

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