Дила - Динамо Тб 18 Мая прямая трансляция
18 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Динамо Тб, которое состоится 18 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|29.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|2 : 3
|20.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|12.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|06.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 4
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|14.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|14
|31
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|14
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|14
|27
|4
|Торпедо Кт
|14
|23
|5
|Динамо Тб
|14
|18
|6
|Колхети-1913
|14
|15
|7
|Самгурали
|14
|13
| 8
Стыковая зона
|Телави
|14
|13
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|14
|13
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|14
|8