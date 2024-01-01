Дания - Швейцария 18 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
18 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швейцария, которое состоится 18 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Швейцария
Главные тренеры
|Микаэль Кринц-Гат
|Патрик Фишер
История личных встреч
|15.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|0 : 6
|12.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа B
|3 : 5
|23.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|0 : 1
|10.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 3-й тур
|3 : 2 ОТ
|11.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 5-й тур
|4 : 1
|11.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа Е. 2-й тур
|2 : 7
|05.05.2007
|ЧМ-2007
|Группа E. 2-й тур
|4 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 4
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 0
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 1 Б
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 6
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Дания
|5
|6
|6
|Австрия
|4
|4
|7
|Норвегия
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Германия
|5
|9
| 3
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 4
1/4 финала
|США
|4
|7
|5
|Латвия
|4
|7
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Казахстан
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1