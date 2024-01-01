Дания - Швейцария 18 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швейцария, которое состоится 18 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Дания Швейцария Главные тренеры Микаэль Кринц-Гат Патрик Фишер

История личных встреч 15.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 0 : 6 12.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа B 3 : 5 23.05.2021 ЧМ-2021 Группа A 0 : 1 10.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 3-й тур 3 : 2 ОТ 11.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 5-й тур 4 : 1 11.05.2008 ЧМ-2008 Группа Е. 2-й тур 2 : 7 05.05.2007 ЧМ-2007 Группа E. 2-й тур 4 : 1 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 4 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 0 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 Б 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 6 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 2 05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2