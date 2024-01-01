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Дания - Швейцария 18 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
18 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Дания
Швейцария

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дания - Швейцария, которое состоится 18 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Швейцария
Главные тренеры
ШвецияМикаэль Кринц-Гат
ШвейцарияПатрик Фишер
История личных встреч
15.05.2022ЧМ-2022Группа AДания0 : 6Швейцария
12.02.2022Олимпийские игры 2022 (м)Группа BШвейцария3 : 5Дания
23.05.2021ЧМ-2021Группа AДания0 : 1Швейцария
10.05.2016ЧМ-2016Группа A. 3-й турШвейцария3 : 2 ОТДания
11.05.2013ЧМ-2013Группа A. 5-й турШвейцария4 : 1Дания
11.05.2008ЧМ-2008Группа Е. 2-й турДания2 : 7Швейцария
05.05.2007ЧМ-2007Группа E. 2-й турШвейцария4 : 1Дания
17.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 4Дания
15.05.2024ЧМ-2024Группа A7 : 4Дания
14.05.2024ЧМ-2024Группа AДания0 : 2
12.05.2024ЧМ-2024Группа AДания1 : 5
11.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 5Дания
15.05.2024ЧМ-2024Группа AШвейцария3 : 0
13.05.2024ЧМ-2024Группа AШвейцария2 : 1 Б
12.05.2024ЧМ-2024Группа A5 : 6Швейцария
10.05.2024ЧМ-2024Группа AШвейцария5 : 2
05.05.2024ЕврохоккейтурЧешские игры1 : 2Швейцария
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Дания56
6 Австрия44
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия59
3
1/4 финала
Словакия48
4
1/4 финала
США47
5 Латвия47
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша41

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