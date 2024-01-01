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Латвия - Швеция 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
18 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Латвия
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Швеция, которое состоится 18 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Швеция
Главные тренеры
ЛатвияХарийс Витолиньш
ШвецияСэм Халлам
История личных встреч
25.05.2023ЧМ-20231/4 финалаШвеция1 : 3Латвия
24.05.2022ЧМ-2022Группа BШвеция1 : 0Латвия
10.02.2022Олимпийские игры 2022 (м)Группа CШвеция3 : 2Латвия
20.05.2019ЧМ-2019Группа BШвеция5 : 4Латвия
17.05.2018ЧМ-20181/4 финалаШвеция3 : 2Латвия
11.05.2017ЧМ-2017Группа AШвеция2 : 0Латвия
06.05.2016ЧМ-2016Группа A. 1-й турШвеция2 : 1 ОТЛатвия
04.05.2015ЧМ-2015Группа A. 3-й турЛатвия1 : 8Швеция
15.02.2014Олимпийские игры 2014Группа C. 3-й турШвеция5 : 3Латвия
15.12.2013УниверсиадаГруппа A. 3-й турШвеция2 : 5Латвия
15.05.2024ЧМ-2024Группа B8 : 1Латвия
14.05.2024ЧМ-2024Группа B0 : 2Латвия
12.05.2024ЧМ-2024Группа BЛатвия3 : 2 ОТ
11.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 5 ОТЛатвия
28.05.2023ЧМ-2023За 3-е место3 : 4 ОТЛатвия
16.05.2024ЧМ-2024Группа B1 : 3Швеция
13.05.2024ЧМ-2024Группа B1 : 6Швеция
12.05.2024ЧМ-2024Группа BШвеция5 : 1
10.05.2024ЧМ-2024Группа BШвеция5 : 2
05.05.2024ЕврохоккейтурЧешские игрыШвеция3 : 4 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Латвия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Дания56
6 Австрия44
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия59
3
1/4 финала
Словакия48
4
1/4 финала
США47
5 Латвия47
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша41

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