Латвия - Швеция 18 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Швеция, которое состоится 18 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Латвия Швеция Главные тренеры Харийс Витолиньш Сэм Халлам

История личных встреч 25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3 24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 1 : 0 10.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа C 3 : 2 20.05.2019 ЧМ-2019 Группа B 5 : 4 17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала 3 : 2 11.05.2017 ЧМ-2017 Группа A 2 : 0 06.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 1-й тур 2 : 1 ОТ 04.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур 1 : 8 15.02.2014 Олимпийские игры 2014 Группа C. 3-й тур 5 : 3 15.12.2013 Универсиада Группа A. 3-й тур 2 : 5 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 1 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 0 : 2 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 2 ОТ 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТ 28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место 3 : 4 ОТ 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 1 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 2 05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 4 Б

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Латвия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.