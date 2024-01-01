Латвия - Швеция 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
18 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Швеция, которое состоится 18 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Швеция
Главные тренеры
|Харийс Витолиньш
|Сэм Халлам
История личных встреч
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 0
|10.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа C
|3 : 2
|20.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|5 : 4
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 0
|06.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1 ОТ
|04.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 3-й тур
|1 : 8
|15.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа C. 3-й тур
|5 : 3
|15.12.2013
|Универсиада
|Группа A. 3-й тур
|2 : 5
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 1
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|0 : 2
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 2 ОТ
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 1
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 2
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Латвия — Швеция. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Дания
|5
|6
|6
|Австрия
|4
|4
|7
|Норвегия
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Германия
|5
|9
| 3
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 4
1/4 финала
|США
|4
|7
|5
|Латвия
|4
|7
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Казахстан
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1