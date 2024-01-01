Канада - Финляндия 18 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Финляндия, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Канада Финляндия Главные тренеры Андре Туриньи Юкка Ялонен

История личных встреч 25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 4 : 1 29.05.2022 ЧМ-2022 Финал 4 : 3 ОТ 18.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала 4 : 1 06.06.2021 ЧМ-2021 Финал 2 : 3 ОТ 01.06.2021 ЧМ-2021 Группа B 2 : 3 Б 26.05.2019 ЧМ-2019 Финал 1 : 3 10.05.2019 ЧМ-2019 Группа A 3 : 1 12.05.2018 ЧМ-2018 Группа B 1 : 5 21.02.2018 Олимпийские игры 2018 1/4 финала 1 : 0 12.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла 4 : 3 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 1 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 6 ОТ 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 5 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4 30.12.2023 Кубок Шпенглера Semi Finals 4 : 3 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 3 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 Б 05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 3 : 4 Б

Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Финляндия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.