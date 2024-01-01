Канада - Финляндия 18 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
18 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Финляндия, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Финляндия
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|Финал
|4 : 3 ОТ
|18.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|4 : 1
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|Финал
|2 : 3 ОТ
|01.06.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 3 Б
|26.05.2019
|ЧМ-2019
|Финал
|1 : 3
|10.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|3 : 1
|12.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|1 : 5
|21.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/4 финала
|1 : 0
|12.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 3
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 6 ОТ
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 5
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 4
|30.12.2023
|Кубок Шпенглера
|Semi Finals
|4 : 3
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|8 : 0
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 0 Б
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|3 : 4 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Финляндия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Дания
|5
|6
|6
|Австрия
|4
|4
|7
|Норвегия
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Германия
|5
|9
| 3
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 4
1/4 финала
|США
|4
|7
|5
|Латвия
|4
|7
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Казахстан
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1