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Канада - Финляндия 18 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
18 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Канада
Финляндия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Финляндия, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Финляндия
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
ФинляндияЮкка Ялонен
История личных встреч
25.05.2023ЧМ-20231/4 финалаКанада4 : 1Финляндия
29.05.2022ЧМ-2022ФиналФинляндия4 : 3 ОТКанада
18.12.2021ЕврохоккейтурКубок Первого каналаФинляндия4 : 1Канада
06.06.2021ЧМ-2021ФиналФинляндия2 : 3 ОТКанада
01.06.2021ЧМ-2021Группа BКанада2 : 3 БФинляндия
26.05.2019ЧМ-2019ФиналКанада1 : 3Финляндия
10.05.2019ЧМ-2019Группа AФинляндия3 : 1Канада
12.05.2018ЧМ-2018Группа BКанада1 : 5Финляндия
21.02.2018Олимпийские игры 20181/4 финалаКанада1 : 0Финляндия
12.11.2017ЕврохоккейтурКубок КарьялаФинляндия4 : 3Канада
16.05.2024ЧМ-2024Группа AКанада4 : 1
14.05.2024ЧМ-2024Группа AКанада7 : 6 ОТ
12.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 5Канада
11.05.2024ЧМ-2024Группа A2 : 4Канада
30.12.2023Кубок ШпенглераSemi Finals4 : 3Канада
16.05.2024ЧМ-2024Группа AФинляндия2 : 3
13.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 4Финляндия
12.05.2024ЧМ-2024Группа AФинляндия8 : 0
10.05.2024ЧМ-2024Группа A1 : 0 БФинляндия
05.05.2024ЕврохоккейтурЧешские игры3 : 4 БФинляндия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Финляндия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Дания56
6 Австрия44
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия59
3
1/4 финала
Словакия48
4
1/4 финала
США47
5 Латвия47
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша41

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