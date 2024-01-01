Германия - Польша 18 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
18 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Польша, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Польша
Главные тренеры
|Харольд Крайс
|Роберт Калабер
История личных встреч
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 2
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|8 : 1
|13.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 6
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 6
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 0
|14.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 4
|12.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|5 : 1
|11.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 5 ОТ
|29.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|9
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|4
|7
|5
|Дания
|5
|6
|6
|Австрия
|4
|4
|7
|Норвегия
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швеция
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Германия
|5
|9
| 3
1/4 финала
|Словакия
|4
|8
| 4
1/4 финала
|США
|4
|7
|5
|Латвия
|4
|7
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Казахстан
|5
|3
| 8
Зона вылета
|Польша
|4
|1