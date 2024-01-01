Германия - Польша 18 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Польша, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Германия Польша Главные тренеры Харольд Крайс Роберт Калабер

История личных встреч 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 2 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 8 : 1 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 6 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 1 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 6 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 0 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 1 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТ 29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 3-й тур 1 : 4