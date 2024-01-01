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Германия - Польша 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
18 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Германия
Польша

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Польша, которое состоится 18 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Польша
Главные тренеры
ГерманияХарольд Крайс
СловакияРоберт Калабер
История личных встреч
17.05.2024ЧМ-2024Группа BГермания8 : 2
15.05.2024ЧМ-2024Группа BГермания8 : 1
13.05.2024ЧМ-2024Группа BГермания1 : 6
11.05.2024ЧМ-2024Группа B6 : 1Германия
10.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 6Германия
15.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 0Польша
14.05.2024ЧМ-2024Группа BПольша2 : 4
12.05.2024ЧМ-2024Группа B5 : 1Польша
11.05.2024ЧМ-2024Группа BПольша4 : 5 ОТ
29.08.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияГруппа D. 3-й турПольша1 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Дания56
6 Австрия44
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия59
3
1/4 финала
Словакия48
4
1/4 финала
США47
5 Латвия47
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша41

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