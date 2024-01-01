Франция - Словакия 18 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Словакия, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Франция Словакия Главные тренеры Филипп Бозон Крэйг Рэмзи

История личных встреч 13.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 2 : 4 17.05.2019 ЧМ-2019 Группа A 3 : 6 10.05.2018 ЧМ-2018 Группа A 3 : 1 08.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 2-й тур 1 : 5 12.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 3-й тур 3 : 5 03.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. 1-й тур 2 : 6 15.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 7-й тур 5 : 4 16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 5 : 0 14.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 4 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 3 : 2 ОТ 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3 23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 0 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 0 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 5 ОТ 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 6 23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 1