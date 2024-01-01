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Франция - Словакия 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
18 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Франция
Словакия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Словакия, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Словакия
Главные тренеры
ФранцияФилипп Бозон
КанадаКрэйг Рэмзи
История личных встреч
13.05.2022ЧМ-2022Группа AФранция2 : 4Словакия
17.05.2019ЧМ-2019Группа AФранция3 : 6Словакия
10.05.2018ЧМ-2018Группа AСловакия3 : 1Франция
08.05.2016ЧМ-2016Группа B. 2-й турФранция1 : 5Словакия
12.05.2014ЧМ-2014Группа A. 3-й турСловакия3 : 5Франция
03.05.2013ЧМ-2013Группа B. 1-й турФранция2 : 6Словакия
15.05.2012ЧМ-2012Группа A. 7-й турСловакия5 : 4Франция
16.05.2024ЧМ-2024Группа B5 : 0Франция
14.05.2024ЧМ-2024Группа B2 : 4Франция
12.05.2024ЧМ-2024Группа B3 : 2 ОТФранция
11.05.2024ЧМ-2024Группа BФранция1 : 3
23.05.2023ЧМ-2023Группа A5 : 0Франция
15.05.2024ЧМ-2024Группа BСловакия4 : 0
13.05.2024ЧМ-2024Группа B4 : 5 ОТСловакия
12.05.2024ЧМ-2024Группа BСловакия6 : 2
10.05.2024ЧМ-2024Группа BСловакия4 : 6
23.05.2023ЧМ-2023Группа BСловакия4 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Дания56
6 Австрия44
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия59
3
1/4 финала
Словакия48
4
1/4 финала
США47
5 Латвия47
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша41

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