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Чехия - Великобритания 18 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
18 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Чехия
Великобритания

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Статистика встреч
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Великобритания, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Великобритания
Главные тренеры
ЧехияРадим Рулик
ШотландияПитер Рассел
История личных встреч
14.05.2022ЧМ-2022Группа BЧехия5 : 1Великобритания
29.05.2021ЧМ-2021Группа AЧехия6 : 1Великобритания
16.12.2013УниверсиадаГруппа B. 3-й турЧехия12 : 0Великобритания
15.05.2024ЧМ-2024Группа AЧехия7 : 4
13.05.2024ЧМ-2024Группа A2 : 1 БЧехия
11.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 6Чехия
10.05.2024ЧМ-2024Группа AЧехия1 : 0 Б
05.05.2024ЕврохоккейтурЧешские игрыЧехия1 : 2
17.05.2024ЧМ-2024Группа AВеликобритания3 : 4
15.05.2024ЧМ-2024Группа A3 : 0Великобритания
12.05.2024ЧМ-2024Группа A8 : 0Великобритания
11.05.2024ЧМ-2024Группа AВеликобритания2 : 4
23.05.2022ЧМ-2022Группа B5 : 3Великобритания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада411
2
1/4 финала
Швейцария411
3
1/4 финала
Чехия49
4
1/4 финала
Финляндия47
5 Дания56
6 Австрия44
7 Норвегия53
8
Зона вылета
Великобритания40
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швеция412
2
1/4 финала
Германия59
3
1/4 финала
Словакия48
4
1/4 финала
США47
5 Латвия47
6 Франция44
7 Казахстан53
8
Зона вылета
Польша41

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