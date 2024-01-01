Чехия - Великобритания 18 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Великобритания, которое состоится 18 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Чехия Великобритания Главные тренеры Радим Рулик Питер Рассел

История личных встреч 14.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 5 : 1 29.05.2021 ЧМ-2021 Группа A 6 : 1 16.12.2013 Универсиада Группа B. 3-й тур 12 : 0 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 7 : 4 13.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 1 Б 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 6 10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 0 Б 05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры 1 : 2 17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4 15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 3 : 0 12.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 8 : 0 11.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 2 : 4 23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 5 : 3