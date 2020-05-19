Ростов - Балтика 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
19 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Балтика, которое состоится 19 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|29.08.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|30-й тур
|1 : 0
|08.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|10-й тур
|0 : 0
|15.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|21-й тур
|3 : 0
|02.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|6-й тур
|0 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|34-й тур
|0 : 0
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|17-й тур
|0 : 0
|21.08.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|24-й тур
|0 : 1
|13.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|7-й тур
|0 : 0
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|3 : 3
|14.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь регионов)
|1 : 0
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ростов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|28
|51
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|28
|46
|6
|ЦСКА
|28
|42
|7
|Рубин
|28
|41
|8
|Крылья Советов
|29
|40
|9
|Ростов
|28
|40
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Факел
|29
|29
|12
|Пари Нижний Новгород
|28
|29
|13
|Урал
|28
|29
|14
|Оренбург
|28
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|28
|23