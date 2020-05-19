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Ростов - Балтика 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
19 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Балтика, которое состоится 19 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
02.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ростов0 : 1Балтика
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турБалтика2 : 2Ростов
29.08.2008Россия - Первый дивизион - 200830-й турРостов1 : 0Балтика
08.05.2008Россия - Первый дивизион - 200810-й турБалтика0 : 0Ростов
15.08.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199821-й турБалтика3 : 0Ростов
02.05.1998Чемпионат России Высший дивизион - 19986-й турРостов0 : 1Балтика
09.11.1997Чемпионат России Высшая лига - 199734-й турРостов0 : 0Балтика
09.07.1997Чемпионат России Высшая лига - 199717-й турБалтика0 : 0Ростов
21.08.1996Чемпионат России Высшая лига - 199624-й турРостов0 : 1Балтика
13.04.1996Чемпионат России Высшая лига - 19967-й турБалтика0 : 0Ростов
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур0 : 1Ростов
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур3 : 1Ростов
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турРостов3 : 1
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур1 : 0Ростов
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур2 : 0Ростов
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур3 : 3Балтика
14.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь регионов)Балтика1 : 0
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турБалтика2 : 3
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турБалтика1 : 0
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур2 : 1Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ростов» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2851
3 Краснодар2850
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2846
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2940
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Факел2929
12 Пари Нижний Новгород2829
13 Урал2829
14 Оренбург2829
15
Зона вылета
Балтика2826
16
Зона вылета
Сочи2823

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