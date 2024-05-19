Ахмат - Зенит 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|4 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 0
|10.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 3
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|28
|51
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|28
|46
|6
|ЦСКА
|28
|42
|7
|Рубин
|28
|41
|8
|Крылья Советов
|29
|40
|9
|Ростов
|28
|40
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Факел
|29
|29
|12
|Пари Нижний Новгород
|28
|29
|13
|Урал
|28
|29
|14
|Оренбург
|28
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|28
|23