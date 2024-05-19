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Ахмат - Зенит 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
19 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ахмат
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 19 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турЗенит4 : 0Ахмат
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турЗенит2 : 1Ахмат
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 3 2 : 4Зенит
25.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 0Ахмат
05.11.2022МИР Российская Премьер-лига16-й турЗенит1 : 2Ахмат
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турАхмат0 : 0Зенит
09.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турАхмат0 : 2Зенит
11.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турЗенит3 : 1Ахмат
13.03.2021Россия - Премьер-Лига22-й турЗенит4 : 0Ахмат
21.11.2020Россия - Премьер-Лига15-й турАхмат2 : 2Зенит
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур4 : 0Ахмат
10.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур0 : 2Ахмат
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур3 : 1Ахмат
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур0 : 1Ахмат
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турАхмат1 : 1
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур0 : 1Зенит
15.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)Зенит0 : 0 5 : 4
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турЗенит0 : 1
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 3Зенит
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур1 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2851
3 Краснодар2850
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2846
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2940
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Факел2929
12 Пари Нижний Новгород2829
13 Урал2829
14 Оренбург2829
15
Зона вылета
Балтика2826
16
Зона вылета
Сочи2823

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