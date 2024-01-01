Манчестер Сити - Вест Хэм 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|18
|вр
|Штефан Ортега
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|47
|пз
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|28.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|19.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 5
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16