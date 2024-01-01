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Манчестер Сити - Вест Хэм 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
18 Германия вр Штефан Ортега
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
6 Нидерланды зщ Натан Аке
2 Англия зщ Кайл Уолкер
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родри
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
47 Англия пз Фил Фоден
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Манчестер Сити
28.11.2021 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Вест Хэм Юнайтед0 : 0 5 : 3Манчестер Сити
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
19.02.2020 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Вест Хэм Юнайтед
10.08.2019 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 5Манчестер Сити
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Манчестер Сити
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 4Манчестер Сити
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 1
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Манчестер Сити
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 4Манчестер Сити
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 5 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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