Челси - Борнмут 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|23
|пз
|Конор Галлахер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
|42
|вр
|Марк Траверс
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Андони Ираола
История личных встреч
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|19.12.2018
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16