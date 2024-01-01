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Челси - Борнмут 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Челси
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Борнмут, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Борнмут
Борнмут
28СербияврДжордже Петрович
27ФранциязщМало Гюсто
14АнглиязщТрево Чалоба
6БразилиязщТьяго Силва
3ИспаниязщМарк Кукурелья
23АнглияпзКонор Галлахер
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
20АнглияпзКоул Палмер
11АнглиянпНони Мадуэке
7АнглиянпРахим Стерлинг
15СенегалнпНиколас Джексон
42ИрландияврМарк Траверс
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0Челси
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут1 : 3Челси
27.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЧелси2 : 0Борнмут
27.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБорнмут1 : 2Челси
29.02.2020Англия - Премьер-лига28-й турБорнмут2 : 2Челси
14.12.2019Англия - Премьер-лига17-й турЧелси0 : 1Борнмут
30.01.2019Англия - Премьер-лига24-й турБорнмут4 : 0Челси
19.12.2018Англия - Кубок лиги1/4 финалаЧелси1 : 0Борнмут
01.09.2018Англия - Премьер-лига4-й турЧелси2 : 0Борнмут
31.01.2018Англия - Премьер-лига25-й турЧелси0 : 3Борнмут
15.05.2024Англия - Премьер-лига34-й тур1 : 2Челси
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур2 : 3Челси
05.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турЧелси5 : 0
02.05.2024Англия - Премьер-лига26-й турЧелси2 : 0
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур2 : 2Челси
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турБорнмут1 : 2
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур3 : 0Борнмут
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут3 : 0
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й тур0 : 1Борнмут
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур3 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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