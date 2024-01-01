22:22 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 мая
Воскресенье 19 мая
Свернуть список

Арсенал - Эвертон 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Арсенал
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
18ЯпониязщТакэхиро Томиясу
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
29ГерманияпзКай Хаверц
19БельгиянпЛеандро Троссард
1АнглияврДжордан Пикфорд
23ИрландиязщШеймус Коулман
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
8БельгияпзАмаду Онана
27СенегалпзИдрисса Гейе
18АнглияпзЭшли Янг
37АнглияпзДжеймс Гарнер
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияШон Дайч
История личных встреч
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1Арсенал
01.03.2023Англия - Премьер-лига7-й турАрсенал4 : 0Эвертон
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турЭвертон1 : 0Арсенал
17.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал2 : 0Эвертон
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал5 : 1Эвертон
06.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон2 : 1Арсенал
23.04.2021Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 1Эвертон
19.12.2020Англия - Премьер-лига14-й турЭвертон2 : 1Арсенал
23.02.2020Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал3 : 2Эвертон
21.12.2019Англия - Премьер-лига18-й турЭвертон0 : 0Арсенал
12.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур0 : 1Арсенал
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турАрсенал3 : 0
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур2 : 3Арсенал
23.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал5 : 0
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур0 : 2Арсенал
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон1 : 0
03.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур1 : 1Эвертон
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турЭвертон1 : 0
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон2 : 0
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турЭвертон2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close