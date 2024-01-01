Арсенал - Эвертон 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|18
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|8
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|18
|пз
|Эшли Янг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Микель Артета
|Шон Дайч
История личных встреч
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|06.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|23.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16