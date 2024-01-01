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Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
12 Испания пз Серхио Регилон
24 Дания пз Миккель Дамсгор
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
19 Камерун пз Брайан Мбемо
11 ДР Конго пз Йоан Висса
17 Англия нп Айван Тони
1 Словакия вр Мартин Дубравка
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия пз Льюис Холл
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Эдди Хау
История личных встреч
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Брентфорд
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Брентфорд
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 2Брентфорд
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд0 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 5Брентфорд
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Брентфорд2 : 0
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3788
2
Лига чемпионов
Арсенал3786
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3779
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3768
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3763
6 Челси3760
7 Ньюкасл Юнайтед3757
8 Манчестер Юнайтед3757
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3748
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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