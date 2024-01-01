Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
19 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 19 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|12
|пз
|Серхио Регилон
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|17
|нп
|Айван Тони
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|пз
|Льюис Холл
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Эдди Хау
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|15.10.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|88
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|86
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|79
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|37
|68
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|63
|6
|Челси
|37
|60
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|57
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16