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Валенсия - Жирона 19 Мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Валенсия
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Жирона, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Жирона
Жирона
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
34ИспаниязщЯрек Гасеровски
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
11Доминиканская РеспубликанпПетер Федерико
16ИспаниянпДиего Лопес
9ИспаниянпУго Дуро
17УкраинанпРоман Яремчук
13АргентинаврПауло Гассанига
25ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
02.12.2023Испания - Примера15-й турЖирона2 : 1Валенсия
05.02.2023Испания - Примера20-й турЖирона1 : 0Валенсия
14.08.2022Испания - Примера1-й турВаленсия1 : 0Жирона
10.03.2019Испания - Примера27-й турЖирона2 : 3Валенсия
03.11.2018Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Жирона
12.05.2018Испания - Примера37-й турЖирона0 : 1Валенсия
06.01.2018Испания - Примера18-й турВаленсия2 : 1Жирона
16.05.2024Испания - Примера36-й тур1 : 0Валенсия
12.05.2024Испания - Примера35-й турВаленсия0 : 0
05.05.2024Испания - Примера34-й турВаленсия0 : 1
29.04.2024Испания - Примера33-й тур4 : 2Валенсия
20.04.2024Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2
14.05.2024Испания - Примера36-й турЖирона0 : 1
10.05.2024Испания - Примера35-й тур2 : 2Жирона
04.05.2024Испания - Примера34-й турЖирона4 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур0 : 2Жирона
20.04.2024Испания - Примера32-й турЖирона4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Валенсия» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3693
2
Лига чемпионов
Барселона3679
3
Лига чемпионов
Жирона3675
4
Лига чемпионов
Атлетико М3673
5
Лига Европы
Атлетик Б3662
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3657
7 Бетис3656
8 Вильярреал3651
9 Валенсия3648
10 Хетафе3643
11 Алавес3642
12 Севилья3641
13 Осасуна3641
14 Лас-Пальмас3638
15 Райо Вальекано3638
16 Сельта3637
17 Мальорка3636
18
Зона вылета
Кадис3632
19
Зона вылета
Гранада3621
20
Зона вылета
Альмерия3617

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