Валенсия - Жирона 19 Мая прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
19 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 37-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Жирона, которое состоится 19 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Жирона
Жирона
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|11
|нп
|Петер Федерико
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|17
|нп
|Роман Яремчук
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Анхель Мичел
История личных встреч
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 3
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|06.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Валенсия» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|93
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|79
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|36
|75
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|36
|62
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|36
|57
|7
|Бетис
|36
|56
|8
|Вильярреал
|36
|51
|9
|Валенсия
|36
|48
|10
|Хетафе
|36
|43
|11
|Алавес
|36
|42
|12
|Севилья
|36
|41
|13
|Осасуна
|36
|41
|14
|Лас-Пальмас
|36
|38
|15
|Райо Вальекано
|36
|38
|16
|Сельта
|36
|37
|17
|Мальорка
|36
|36
| 18
Зона вылета
|Кадис
|36
|32
| 19
Зона вылета
|Гранада
|36
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|36
|17